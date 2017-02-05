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Пантич провел первую тренировку в Динамо

Киевляне приступили к работе в Испании

  • 05.02.2017 10:11
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Первую тренировку со своими новыми партнерами провел сербский новичок «Динамо» Александар Пантич. Естественно, больше других игрок держится хорвата Домагоя Виды, с которым они разговаривают на одном языке, а также тренера-реабилитолога Бориса Пейрека, который подсказывает ему определенные игровые нюансы. Также Александар свободно может общаться с помощником тренера Висенте Гомесом, поскольку знает испанский язык, поэтому этот факт значительно упростит ему процесс адаптации в динамовском коллективе.

Источник — ФК Динамо Киев

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