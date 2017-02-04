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19-й тур
Боруссия Д
1:0
РБ Лейпциг
04.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг - 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «РБ Лейпциг»

  • 05.02.2017 10:25
  • 109 просмотров
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Метки
bvb.de. «Боруссия Дортмунд» — «РБ Лейпциг»
© bvb.de. «Боруссия Дортмунд» — «РБ Лейпциг»

В поединке 19-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «РБ Лейпциг» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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