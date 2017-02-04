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Наполи громит Болонью

Гамшик и Мертенс оформили хет-трик

  • 04.02.2017 23:41
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«Болонья» – «Наполи» - 1:7
Голы:  0:1 – 4 Гамшик,  0:2 – 6 Инсинье,  0:3 – 33 Мертенс,  1:3 – 36 Торосидис,  1:4 – 43 Мертенс,  1:5 – 70 Гамшик,  1:6 – 74 Гамшик,  1:7 – 90 Мертенс.

«Болонья» – Миранте (Анжело, 80), Иконому, Масина, Торосидис, Майетта, Джемаили, Пульгар, Риццо (Верди, 46), Надь, Крейчи, Дестро (Петкович, 68).
«Наполи» – Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Максимович, Мертенс, Зелиньски (Джаккерини, 73), Кальехон, Гамшик, Инсинье (Рог, 80), Диавара (Аллан, 62).

Предупреждения: Пульгар (11), Диавара (20), Кальехон (24), Майетта (61), Хюсай (75).
Удаления: Кальехон (26), Масина (32).

Источник — Sport.ua

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