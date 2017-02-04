Наполи громит Болонью

«Болонья» – «Наполи» - 1:7
Голы: 0:1 – 4 Гамшик, 0:2 – 6 Инсинье, 0:3 – 33 Мертенс, 1:3 – 36 Торосидис, 1:4 – 43 Мертенс, 1:5 – 70 Гамшик, 1:6 – 74 Гамшик, 1:7 – 90 Мертенс.
«Болонья» – Миранте (Анжело, 80), Иконому, Масина, Торосидис, Майетта, Джемаили, Пульгар, Риццо (Верди, 46), Надь, Крейчи, Дестро (Петкович, 68).
«Наполи» – Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Максимович, Мертенс, Зелиньски (Джаккерини, 73), Кальехон, Гамшик, Инсинье (Рог, 80), Диавара (Аллан, 62).
Предупреждения: Пульгар (11), Диавара (20), Кальехон (24), Майетта (61), Хюсай (75).
Удаления: Кальехон (26), Масина (32).
Источник — Sport.ua
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