Эйбар разбирается с Валенсией

Та молодое поколение болейщиков даже и не помнит Леоненка футболиста,они думают что просто - кло...

Зозуля не нав'язує нікому з фанатів свою точку зору на нефутбольні моменти, то чого він повинен в...

Petrov кусок говна у тебе в голові

Так ты не так часто заходи на сайт и мы не будем приковывать к тебе слишком много внимания

Звичайно, що залишиться в Бетісі.Було б добре, якби частіше виходив на поле - можливо щось змінил...

Слишком много внимания приковано к этому куску говна.