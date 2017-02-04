Эйбар разбирается с Валенсией

«Валенсия» – «Эйбар» - 0:4
Голы: 0:1 – 28 Энрик, 0:2 – 45, пенальти Гонсалес, 0:3 – 57 Дани Гарсия, 0:4 – 77 Энрик.
«Валенсия» – Диего Алвес, Гарай, Гайя, Монтойя, Жоау Канселу (Орельяна, 46), Суарес, Медран, Солер, Мангаля, Санти Мина (Баккали, 73), Дзадза.
«Эйбар» – Йоэль, Гальвес (Рамис, 16), Лежен, Арбилья, Капа, Леон, Пенья (Бебе, 80), Гонсалес (Рико, 73), Эскаланте, Дани Гарсия, Энрик.
Предупреждения: Гайя (66), Рамис (68), Гарай (88).
Удаление: Солер (45).
Источник — Sport.ua
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