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Эйбар разбирается с Валенсией

«Эйбар» добывает победу на выезде

  • 04.02.2017 23:37
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«Валенсия» – «Эйбар» - 0:4
Голы:  0:1 – 28 Энрик,  0:2 – 45, пенальти Гонсалес,  0:3 – 57 Дани Гарсия,  0:4 – 77 Энрик.

«Валенсия» – Диего Алвес, Гарай, Гайя, Монтойя, Жоау Канселу (Орельяна, 46), Суарес, Медран, Солер, Мангаля, Санти Мина (Баккали, 73), Дзадза.
«Эйбар» – Йоэль, Гальвес (Рамис, 16), Лежен, Арбилья, Капа, Леон, Пенья (Бебе, 80), Гонсалес (Рико, 73), Эскаланте, Дани Гарсия, Энрик.

Предупреждения: Гайя (66), Рамис (68), Гарай (88).
Удаление: Солер (45).

Источник — Sport.ua

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