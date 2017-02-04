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23-й тур
Монако
3:0
Ницца
04.02.2017, FT

Монако — Ницца — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 «Монако» — «Ницца»

  • 04.02.2017 23:35
  • 57 просмотров
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В поединке 23-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ницца» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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