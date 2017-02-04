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19-й тур
Бавария
1:1
Шальке
04.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария - Шальке - 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Бавария» — «Шальке»

  • 04.02.2017 23:37
  • 125 просмотров
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Метки
worldfootball.net. «Бавария» — «Шальке»
© worldfootball.net. «Бавария» — «Шальке»

В поединке 19-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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