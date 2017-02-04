Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Польский чемпионат сильнее украинского»

Украинский полузащитник Дмитрий Хомченовский рассказал о своей карьере в Польше.



«Не жалею, что сразу не перебрался в Польшу перед переходом в «Понферрадину». Значит, так и нужно было сделать. Тогда было предложение от «Ягеллонии», но что-то не получилось», — сказал Хомченовский.

«В финансовом плане в Польше все нормально. Сейчас у меня зарплата такая же, как была в Украине. Большого внимания на это не обращаю, мне все нравится, меня все устраивает, а тренер доверяет. Поначалу не играл, потому что пропустил сборы. Когда набрал форму, начал играть, но потом получил травму. Получилась такая нестабильность».

«Сейчас боремся за чемпионство и делим первое место с «Лехией». Команды в чемпионате все хорошие, очень интересно играть со всеми, непредсказуемо все. Мне кажется, что на данный момент польский чемпионат сильнее украинского».



26-летний футболист выступал за «Олимпик», «Кривбасс» и «Зарю». В Луганске играл с 2011 по 2015 год, откуда перешел в испанский ФК «Понферрадина». Летом 2016 года перешел в «Ягеллонию», подписав контракт на 2 года.