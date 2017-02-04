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Черноморец выиграл у тбилисского Динамо

«Моряки» одержали первую победу на турецком сборе

  • 04.02.2017 23:09
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fcdinamo.ge
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«Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Черноморец» — 1:2 (1:2)
 
4 февраля 2017 года. Лара (Турция). 16−30. Стадион футбольного центра «Миракл». 5 градусов, дождь. Искусственное освещение.
 
Арбитры — Иса Кас, Булут Чакар, Эркан Аудин (Турция).
 
«Черноморец»: Каневцев (Безрук, 46), Люлька (капитан), Каплиенко, Хочолава, Мартыненко, Смирнов, Андриевский, Коркишко, Кабаев (Татарков, 60), Ковалец (Попов, 82), Хобленко (Третьяков, 60).
 
Тренер — Александр Бабич.
 
«Динамо» (стартовый состав): Литовченко, Хадунели, Лохошвили, Гвелезиани, Тодадзе (капитан), Кардава, Хакветадзе, Лобжанидзе, Китешвили, Папунашвили, Арабули.
 
Тренер — Вячеслав Грозный.
 
Голы: Хочолава (3), Хобленко (23) — Гвелезиани (11).
 
Предупреждены: Коркишко (17), Андриевский (30), Смирнов (72) — (31), (60), (63).
 
Тбилисское «Динамо» укомплектовано техничными и быстрыми футболистами. В высоком темпе и очень точно в атаке действовали сегодня «моряки». Поэтому игра вышла скоростной с солидным количеством острых ситуаций у ворот. Уже на 2-й минуте плотный удар Коркишко из-за штрафной площадки динамовский голкипер парировал на угловой. Этот «стандарт» стал голевым: Кабаев подал, а Хочолава неотразимо пробил головой — 1:0. Грузины отыгрались достаточно быстро. Китешвили сделал передачу в штрафную площадку, Гвелезиани принял мяч на грудь и поразил нижний угол — 1:1. Спустя несколько минут опасный удар с острого угла нанес Лобжанидзе — четко сыграл Каневцев. На 23-й минуте Литовченко отдал мяч своему защитнику, тот поскользнулся, Андриевский отпасовал Хобленко, который метров с 25-ти вогнал «снаряд» в сетку — 2:1. В конце первого получаса игры вновь отличился Каневцев, в прыжке отразивший удар Китешвили в дальний угол ворот. Вскоре мог сделать «дубль» Хочолава, после углового попавший в Литовченко с линии вратарской.
 
В начале второго тайма аналогичный момент (и с тем же результатом) был у Мартыненко. На 66-й минуте Люлька с острого угла проверил бдительность кипера «Динамо». На 69-й «моряки» имели две реальные возможности увеличить счет, но в первом случае мяч отбил вратарь, а во втором нашему футболисту откровенно «заплели» ноги (свисток арбитра промолчал).
 
Динамовцы в конце матча стали наседать (без особых моментов), а одесситы могли еще дважды забить. Хочолава после «стандарта» головой послал мяч над перекладиной, а сочный «выстрел» Андриевского с линии штрафной отразил голкипер грузинского клуба.
 
«Моряки» одержали первую победу на турецком сборе, и она выглядела заслуженной при очень симпатичной игре.

Источник — ФК Черноморец

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