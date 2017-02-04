Заря сыграла вничью с загребским Динамо

Турецкая встреча «Зари» и «Динамо» была не первой на сборах. Летом 2015-го года соперники уже встречались друг с другом. Тогда был зафиксирован ничейный результат – 2:2.

Что касается игры отчетной, то стартовый состав «черно-белых» был следующим: Игорь Левченко, Эдуард Соболь, Рафаэль Форстер, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Игорь Чайковский, Игорь Харатин, Джаба Липартия, Иван Петряк, Паулиньо, Гегам Кадимян.

Первый тайм встречи прошел достаточно интересно и динамично. Правда, уже в самом дебюте игры мы могли пропустить. Игорь Левченко неудачно сыграл на выходе, после чего игрок «Динамо» воспользовался этой оплошностью и нанес удар – лишь самоотверженная игра нашего защитника, который выбил мяч с ленточки ворот, позволила сохранить свои владения вне прикосновенности.

«Заря» не заставила долго ждать и ответила молниеносной атакой левым флангом. Джаба Липартия обыграл защитника, вошел в штрафную соперника и выполнил передачу на Игоря Харатина, который пробил четко и безукоризненно – 1:0!!!

«Динамо» пришло в себя через 10 минут и сумело организовать неплохую атаку, однако на этот раз Игорь Левченко сыграл уверенно и мяч отбил.

А на 34-й минуте хорватам таки удалось восстановить паритет. Точный удар с линии штрафной получился у Ходжича – 1:1.

В оставшиеся минуты тайма команды провели в позиционной борьбе, поэтому опасных моментов не возникало.

На второй тайм Юрий Вернидуб выпустил сразу 5 «свежих» футболистов. В их числе и совсем недавно присоединившийся к «Заре» Владислав Калитвинцев.

Поначалу моментов не возникало. Однако на 55-й минуте «Динамо» удалось выйти вперед. Ходжич отдал хорошую передачу в штрафную, где мяч дали принять Машадо, который и отправил «круглого» в ворота – 1:2.

Правда, счет оставался таким ровно 4 минуты. Один из хорватских футболистов грубо нарушил правила в собственной штрафной против Денниса Бонавентуре, за что справедливо был назначен одиннадцатиметровый удар.

Пенальти без проблем реализовал наш штатный пенальтист – Рафаэль Форстер – 2:2!!!

Остаток поединка прошел, в принципе, в равной игре. Несмотря на то, что последние 12-ть минут встречи хорваты играли в большинстве (удален был Артем Сухоцкий, который к слову, не провел на поле и двух минут!) забитых голов больше не было.

В итоге снова «Заря» и «Динамо» разошлись миром и вновь счет – 2:2.

Следующий двухсторонний матч наша команда проведет уже в понедельник, 6-го февраля. Соперник – представитель высшей лиги чемпионата Узбекистана ФК «Алмалык».

«Заря» - «Динамо» - 2:2 (1:1)

«Заря» в 1-м тайме: Игорь Левченко, Эдуард Соболь, Рафаэль Форстер, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Игорь Чайковский, Игорь Харатин, Джаба Липартия, Иван Петряк, Паулиньо, Гегам Кадимян.

«Заря» во 2-м тайме: Олег Чуваев, Эдуард Соболь (Артем Сухоцкий, 77), Рафаэль Форстер, Вячеслав Чечер (Михаил Шершень, 62), Евгений Опанасенко (Григорий Ярмаш, 70), Дмитрий Гречишкин, Желько Любенович, Джаба Липартия, Владислав Калитвинцев, Деннис Бонавентуре, Гегам Кадимян (Владислав Кулач, 72).

«Динамо»: Livakovic, Situm, Machado, Hodzic, Pavicic, Pivaric, Sigali, Knezevic, Fiolic, Leskovic, Matel.

Удаление: Артем Сухоцкий, 78.

Голы: Игорь Харатин, 10; Рафаэль Форстер, 59 (с пенальти). – Hodzic, 34; Machado, 55.