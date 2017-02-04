Роман ЗОЗУЛЯ: «Я уже принял решение, озвучу его в понедельник»

Украинский форвард Роман Зозуля рассказал о последних новостях вокруг его скандального перехода из «Бетиса» в «Райо Вальекано».

— Мне было предложено два варианта. Первый вариант — мне и моей семье дают охрану, я остаюсь в «Райо Вальекано» и под угрозой жизни должен играть за «Райо». Второй вариант — вернуться в «Бетис», тренироваться там и пять месяцев не играть в футбол.

— К какому варианту вы более склоняетесь?

— Ну здесь все очевидно. Любой человек, который любит свою семью, выберет свой правильный вариант. Мне сказали юристы, что я должен ответить в понедельник. Футбол — это моя жизнь, это все, что я люблю в жизни, но если выбирать между семьей и футболом, то выбор очевидный. Я уже принял свое решение, но озвучу его в понедельник.

— Эта неприятная история с обвинениями вас в нацизме, как вы думаете, это инициатива нескольких людей, испанских ультрасов, или действительно в Испании на каком-то уровне общественного сознания есть ассоциации между украинской армией и условно говоря «карателями»?

— Нет, в Испании меня все поддерживают и фанаты «Бетиса», в том числе. Они говорили мне хорошие теплые слова, потому что здесь к Украине очень хорошо относятся. Что касается ультраса «Райо Вальйекано», они, очевидно, объединяются с ультрасами «Реала» Мадрид и с «Хетафе», они — ультралевые.

Когда я приехал на базу «Райо Вальйекано», они начали оскорблять меня. Я сначала не понял, в чем дело, начал разговаривать с руководством «Райо», выяснять в чем дело. Менеджеры сказали не обращать на них внимание, что это ультрас. Но я же в футболе не первый день. Я понимаю, что если ультрас ко мне как-то негативно относится, значит что-то не то. Я хотел выйти и ответить на все их вопросы ко мне. Мне сказали, чтобы я подождал час в кабинете, и они подойдут ко мне. Но они со мной не захотели разговаривать. С ними разговаривали мои представители «Райо», и разговор был в том плане, что я помогаю украинской армии, и, таким образом, я якобы фашист, потому что они за Донбасс и помогают Донбассу. Когда им сказали, что я могу выйти и поговорить с ними лицом к лицу, они ответили, что у них достаточно информации с другой стороны, и они про меня все и так знают, что я якобы фашист.

Когда я вчера был в консульстве, насколько я понял, с ультраса многих ранее уже арестовывали, потому что они воевали на стороне террористов Донбасса.

— Вы ведете активную деятельность по помощи армии и волонтеров. Это у вас, в частности, освещается на вашей страничке в Фейсбуке. Вы будете продолжать эту активную деятельность в Испании или собираетесь несколько ограничить эту деятельность после этого неприятного эпизода?

— Нет. Меня это не остановит, потому что я пообещал ребятам в АТО, я сказал им, что буду помогать им до последнего вздоха, пока мы не выиграем. И какая-то кучка ультрасов меня никогда не переубедит и не остановит.

— А вы ощущаете поддержку людей: пользователей соцсетей, государства Украина, ФФУ, команды? Или ее недостаточно?

— Я очень сильно удивлен поддержкой и благодарю всех за это. В принципе, здесь все прекрасно понимают, что это не только меня оскорбили, а это в какой-то степени и плевок в сторону нашей страны.

— По вашим оценкам, это глупость отдельно взятой группы или провокация, возможно, Москвы, или так сложилось исторически, что эта группа поддерживает боевиков на Донбассе? Какое ваше видение того, почему это случилось?

— Там была небольшая группа, но я знаю, что такое ультрас. На базу пришло около 810 человек, потом, когда я сидел в кабинете, их подошло человек 20. Но на самом деле у них очень большое движение, у них ультралевая позиция, они выступают против фашизма. Но я узнал, что там 6-8 человек ездили воевать на Донбасс, и мы должны прекрасно понимать, кто их поддерживает и какое посольство их финансировало.

— Вы высказывали опасения, что ваша семья может быть в опасности. Сейчас ваша семья в безопасности?

— Мы сейчас в Севилье, в безопасности. И, в принципе, вся пресса и население нас здесь поддерживают.

— Весной наша сборная будет проводить официальные матчи. Если вы будете находиться в «Бетисе» и не будете проводить официальные игры, контактировали ли вы с руководством сборной, будет ли она вас активно привлекать к участию в играх?

— Вы должны понимать, что в сборную вызываются сильнейшие, и я прекрасно понимаю, что, если меня не вызовут в сборную, это, в принципе, будет понятно, потому что у меня не будет игровой практики. Если меня вызовут в сборную, я, конечно же, выйду и буду биться за свою страну. Мне звонил главный тренер Андрей Николаевич Шевченко, мы с ним общались по этому поводу, и он сказал, что поддержка будет все равно.