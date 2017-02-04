Шахтер одержал победу в товарищеском матче с Кванджу

«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Кванджу» (Кванджу, Южная Корея) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 Борячук (20)

«Шахтер»: Каниболоцкий (Шевченко, 70), Кобин (Срна, 70), Кривцов (Кучер, 70), Ордец (Ракицкий, 70), Азеведо (Марлос, 70), Степаненко (к) (Коваленко, 62), Танковский (Малышев, 70), Бернард (Зубков, 62), Алан Патрик (Дентиньо, 70), Тайсон (Исмаили, 52), Борячук (Лещук, 70)

Запасные: Пятов, Кудрик, Матвиенко, Фред, Феррейра

Главный тренер: Паулу Фонсека

«Кванджу»: Юн Бо Сан, Ли Йонг Мим (Хон Юн Хо, 83), Пак Дон Чжин, Ли Хан До, Ли Мин Ки, Ю Бон Хун (Лим Дэ Чун, 71), Ли Ву Ек, Ким Мин Ек, Джу Хюн Ву (Чо Чу Янг, 59; Ли Джун Се, 86), Цен Юн Чон, Китамбала (Чо Сан Чун, 41)

Запасные: Чой Бон Чжин, Юн Дон Ен, На Сан Хо, Ли Сун Мин, Ким Джи Су, Чон Хо Мин

Главный тренер: Нам Ки Ил

Арбитр: Уго Симоэш (Португалия)

Перед матчем

На сборах в Португалии состоялся четвертый за последние пять дней спарринг подопечных Паулу Фонсеки. На этот раз «горняки» встречались с представителем южнокорейской K-League Classic – командой «Кванджу». Главный тренер «Шахтера» в этом матче предоставил игровую практику футболистам, которые провели не так много времени во вчерашнем поединке Atlantic Cup с датским «Ольборгом» (3:0). С капитанской повязкой партнеров на поле вывел Тарас Степаненко.

Первый тайм

Соперник дончан построил игру от обороны, используя высокий прессинг. За счет индивидуального мастерства «Шахтер» довольно легко справлялся с давлением корейцев и полностью контролировал ход встречи. На 20-й минуте Вячеслав Танковский поборолся за мяч вблизи штрафной и вывел на ударную позицию Андрея Борячука. 20-летний форвард был точен – 1:0. Спустя несколько минут Борячук мог забить еще: Азеведо оставил нападающего один на один с голкипером, но Андрей пошел в обводку и упустил момент для удара. В целом первый тайм остался за «горняками», которые чаще атаковали и надежно действовали в защите.

Второй тайм

После перерыва рисунок игры не изменился. Корейцы старались контратаковать, «Шахтер» работал активно через крайних полузащитников. На 52-й минуте вместо Тайсона появился Исмаили, и Марсио Азеведо традиционно для этих сборов занял место на левом фланге полузащиты. Еще спустя 10 минут вышли Виктор Коваленко и Александр Зубков, сменившие Тараса Степаненко и Бернарда. Именно Зубков мог увеличить счет на 66-й минуте: перехватив мяч, он обыграл защитника и сильно пробил низом – голкипер «Кванджу» спас команду от гола. Как и в предыдущих спаррингах, на 70-й минуте Паулу Фонсека произвел сразу восемь замен. Был шанс отличиться у Густаво Бланко Лещука, но его удар головой после навеса Дарио Срны получился неточным. Неплохо обостряли игру у ворот соперника Марлос и Зубков, часто подключался к атакам Исмаили, у которого был момент в конце матча. Тем не менее цифры на табло не изменились: благодаря голу Андрея Борячука дончане добились минимальной победы со счетом 1:0.