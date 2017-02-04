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Атлетико побеждает Леганес

Торрес сделал дубль в матче

  • 04.02.2017 21:44
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«Атлетико» – «Леганес» - 2:0
Голы:  1:0 – 15 Торрес,  2:0 – 51 Торрес.

«Атлетико» – Мойя, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Савич, Коке, Габи, Сауль (Корреа, 46), Гайтан (Феррейра Карраско, 57), Гризманн (Врсалько, 73), Торрес.
«Леганес» – Яго Эррерин, Сиовас, Диас (Адамес, 72), Бустинса, Рико, Моран (Мачис, 77), Шимановски, Буэно, Лопес (Саму, 63), Инсуа, Герреро.

Предупреждения: Моран (30), Савич (32).

Источник — Sport.ua

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