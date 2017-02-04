Атлетико побеждает Леганес

«Атлетико» – «Леганес» - 2:0
Голы: 1:0 – 15 Торрес, 2:0 – 51 Торрес.
«Атлетико» – Мойя, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Савич, Коке, Габи, Сауль (Корреа, 46), Гайтан (Феррейра Карраско, 57), Гризманн (Врсалько, 73), Торрес.
«Леганес» – Яго Эррерин, Сиовас, Диас (Адамес, 72), Бустинса, Рико, Моран (Мачис, 77), Шимановски, Буэно, Лопес (Саму, 63), Инсуа, Герреро.
Предупреждения: Моран (30), Савич (32).
Источник — Sport.ua
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