Тоттенхэм обыгрывает Мидлсбро

«Тоттенхэм» – «Мидлсбро» - 1:0
Гол: 1:0 – 58, пенальти Кейн.
«Тоттенхэм» – Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Уокер, Дембеле, Ваньяма, Алли (Уинкс, 88), Дайер, Эриксен, Кейн (Янссен, 90), Сон Хын Мин (Сиссоко, 81).
«Мидлсбро» – Вальдес, Чемберс, Фабио, Эспиноса, Гибсон, Форшоу (Гедиура, 62), Клейтон, Траоре (Бэмфорд, 79), де Рон, Даунинг (Стуани, 62), Негредо.
Предупреждение: де Рон (38).
Источник — Sport.ua
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