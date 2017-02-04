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Тоттенхэм обыгрывает Мидлсбро

Гарри Кэйн забил пенальти, который принес победу команде

  • 04.02.2017 21:42
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«Тоттенхэм» – «Мидлсбро» - 1:0
Гол:  1:0 – 58, пенальти Кейн.

«Тоттенхэм» – Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Уокер, Дембеле, Ваньяма, Алли (Уинкс, 88), Дайер, Эриксен, Кейн (Янссен, 90), Сон Хын Мин (Сиссоко, 81).
«Мидлсбро» – Вальдес, Чемберс, Фабио, Эспиноса, Гибсон, Форшоу (Гедиура, 62), Клейтон, Траоре (Бэмфорд, 79), де Рон, Даунинг (Стуани, 62), Негредо.

Предупреждение: де Рон (38).

 

Источник — Sport.ua

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