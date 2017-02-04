Боруссия Дортмунд минимально побеждает Лейпциг

«Боруссия» Д – «РБ Лейпциг» - 1:0
Гол: 1:0 – 35 Обамеянг.
«Боруссия» Д – Бюрки, Дурм, Бартра, Папастатопулос, Геррейру (Гинтер, 77), Ройс, Вайгль, Пишчек, Шмельцер (Пасслак, 85), Обамеянг, Дембеле (Пулишич, 61).
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернардо, Кайзер (Паласиос-Мартинес, 80), Хедира (Упамекано, 66), Ильзанкер, Кейта, Поульсен, Зельке (Берк, 73).
Предупреждения: Бернардо (22), Упамекано (72), Комппер (81).
Источник — Sport.ua
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