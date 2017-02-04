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Барселона побеждает Атлетик

«Барселона» дома уверенно обыграла «Атлетик»

  • 04.02.2017 19:27
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«Барселона» – «Атлетик» - 3:0
Голы:  1:0 – 18 Пако Алькасер,  2:0 – 40 Месси,  3:0 – 67 Алеиш Видаль.

«Барселона» – тер Стеген, Пике (Маскерано, 46), Матье, Умтити, Алеиш Видаль, Рафинья (Ракитич, 54), Туран, Андре Гомеш, Месси (Серджи Роберто, 64), Пако Алькасер, Неймар.
«Атлетик» – Ирайсос, Иньиго Лекуэ (Адурис, 52), Баленсиага, Йерай Альварес, Де Маркос, Итурраспе, Сан Хосе (Беньят, 59), Муниаин, Рауль Гарсия (Эрасо, 74), Иньяки Уильямс, Лапорт.

Предупреждения: Пике (22), Итурраспе (27), Де Маркос (34), Лапорт (70).

Источник — Sport.ua

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