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Ливерпуль уступает Халл Сити

Эвертон громит Борнмут, Лукаку оформил покер

  • 04.02.2017 19:04
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«Уотфорд» – «Бернли» - 2:1
Голы: 1:0 – 10 Дини,  2:0 – 45 Ньянг,  2:1 – 78, пенальти Барнс.

«Уотфорд» – Гомес, Предль, Кэткарт, Холебас, Кабуль, Бехрами (Дукуре, 65), Капу, Клеверли, Ньянг (Саксесс, 81), Сарате (Янмат, 87), Дини.
«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд (Воукс, 86), Хендрик, Бартон, Арфилд (Вествуд, 77), Барнс, Грэй (Брэйди, 55).

Предупреждения: Ньянг (6), Холебас (20), Капу (33), Предль (77), Кэткарт (90).
Удаление: Хендрик (6).

«Саутгемптон» – «Вест Хэм» - 1:3
Голы:  1:0 – 12 Габбьядини,  1:1 – 14 Кэрролл,  1:2 – 44 Обианг,  1:3 – 52 Нобл.

«Саутгемптон» – Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Буфаль (Лонг, 63), Уорд-Проуз, Габбьядини, Дэвис, Родригес (Редмонд, 46), Ромеу.
«Вест Хэм» – Рэндолф, Рид, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Нобл, Куяте (Коллинз, 71), Фегули (Кальери, 90), Обианг, Снодграсс, Кэрролл (Лансини, 56).

Предупреждения: Крессуэлл (80), Рид (88).

«Халл» – «Ливерпуль» - 2:0
Голы:  1:0 – 44 Ндиайе,  2:0 – 84 Ньяссе.

«Халл» – Якупович, Раноккия, Магуайр, Робертсон, Эльабделлауи, Ндиайе, Эвандро (Таймон, 62), Клукас, Хаддлстоун, Гросицки (Мейлер, 80), Эрнандес (Ньяссе, 65).
«Ливерпуль» – Миньоле, Милнер (Морено, 83), Матип, Клайн, Коутиньо, Лаллана (Ориги, 83), Фирмино, Джан (Старридж, 67), Мане, Лейва, Хендерсон.

Предупреждения: Магуайр (27), Милнер (40), Таймон (74).

«Эвертон» – «Борнмут» - 6:3
Голы:  1:0 – 1 Лукаку,  2:0 – 23 Маккарти,  3:0 – 29 Лукаку,  3:1 – 59 Кинг,  3:2 – 70 Кинг,  4:2 – 83 Лукаку,  5:2 – 84 Лукаку,  5:3 – 90 Артер,  6:3 – 90 Баркли.

«Эвертон» – Роблес, Фунес Мори, Бейнс, Коулмэн, Уильямс, Баркли, Бэрри (Холгейт, 80), Шнайдерлин, Маккарти (Дэвис, 61), Лукман (Миральяс, 71), Лукаку.
«Борнмут» – Боруц, Кук, Мингз, Фрэнсис, Уилшер, Фрэйзер, Пью (Афобе, 83), Артер, Кинг, Серман, Гослинг (Смит, 46).

Предупреждения: Артер (14), Шнайдерлин (49), Роблес (74), Дэвис (76).

«Кристал Пэлас» – «Сандерленд» - 0:4
Голы:  0:1 – 10 Коне,  0:2 – 43 Ндонг,  0:3 – 45 Дефо,  0:4 – 45 Дефо.

«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Дилэйни (Таунсенд, 46), Томкинс, ван Анхолт, Дэнн, Кабай (Ледли, 27), Заа, Панчон, Макартур (Реми, 62), Уорд, Бентеке.
«Сандерленд» – Манноне, О′Ши (Лескотт, 57), Коне, Овьедо, Денайер, Янузай (Пиенар, 78), Ндонг, Родуэлл (Гибсон, 52), Ларссон, Джонс, Дефо.

Предупреждения: Ларссон (6), Янузай (31), Заа (33), Уорд (66), Коне (71), Панчон (84).

«Вест Бромвич» – «Сток Сити» - 1:0
Гол:  1:0 – 6 Моррисон.

«Вест Бромвич» – Фостер, Маколи, Доусон, Ньом, Брант, Флетчер, Ливермор, Моррисон (Филд, 89), Шадли (Макклейн, 66), Филлипс (Робсон-Кану, 87), Рондон.
«Сток Сити» – Грант, Шоукросс, Питерс, Бардсли, Мартинс Инди, Уэлан, Адам (Диуф, 58), Аллен, Афеллай (Нгой, 69), Арнаутович, Крауч (Берахино, 58).

Предупреждения: Арнаутович (30), Филлипс (60), Фостер (66), Мартинс Инди (90).

Источник — Sport.ua

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