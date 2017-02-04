Шальке без Коноплянки играет вничью с Баварией

«Хоффенхайм» – «Майнц» - 4:0
Голы: 1:0 – 5 Ут, 2:0 – 81 Террацино, 3:0 – 86 Салаи, 4:0 – 90 Салаи.
«Хоффенхайм» – Бауманн, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 83), Зюле, Демирбай, Фогт, Руди, Амири, Цубер, Крамарич (Салаи, 69), Ут (Террацино, 76).
«Майнц» – Лессль, Бросински, Белль, Донати, Рамальо (Фрай, 71), Латца, Самперио, Де Бласис, Бунгерт, Кордоба (Озтуналы, 58), Муто (Кркич, 75).
Предупреждения: Кордоба (37), Бауманн (51), Кадержабек (59), Озтуналы (90).
«Герта» – «Ингольштадт» - 1:0
Гол: 1:0 – 2 Харагути.
«Герта» – Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Пекарик, Миттельштедт, Штокер (Шибер, 63), Лустенбергер, Харагути, Дарида, Ибишевич (Торунарига, 90), Калу (Эссвайн, 79).
«Ингольштадт» – Хансен, Зуттнер, Хадерджонай, Брежери, Юнг (Ляйпертц, 76), Кристиансен (Хинтерзеер, 66), Рожер (Киттель, 66), Гросс, Моралес, Матип, Лескано.
Предупреждения: Гросс (39), Ибишевич (47), Моралес (58), Дарида (89).
«Кельн» – «Вольфсбург» - 1:0
Гол: 1:0 – 81, пенальти Модест.
«Кельн» – Кесслер, Хайнц, Соренсен, Ольковски, Хектор, Хегер, Рауш, Клеменс (Цоллер, 63), Битенкур (Озджан, 72), Модест, Осако (Марох, 86).
«Вольфсбург» – Бенальо, Виейринья (Майораль, 86), Родригес, Брума, Зегуин, Гилавоги (Нтеп, 85), Герхардт, Малли, Луис Густаво, Арнольд, Гомес.
Предупреждения: Осако (34), Клеменс (43), Брума (58), Виейринья (67), Ольковски (76), Кесслер (85), Гилавоги (85).
«Бавария» – «Шальке» - 1:1
Голы: 1:0 – 9 Левандовски, 1:1 – 13 Налдо.
«Бавария» – Нойер, Бернат (Алаба, 77), Хуммельс, Рафинья (Лам, 77), Мартинес, Роббен (Коман, 72), Хаби Алонсо, Видаль, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовски.
«Шальке» – Фэрманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Бадштубер (Настасич, 59), Шопф, Бенталеб, Горетцка (Керер, 87), Стамбули, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73), Калиджури.
Предупреждения: Бенталеб (61), Мартинес (77).
«Боруссия» М – «Фрайбург» - 3:0
Голы: 1:0 – 73 Штиндль, 2:0 – 78 Раффаэл, 3:0 – 90 Херрманн.
«Боруссия» М – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Дауд, Крамер, Хан (Джонсон, 65), Азар, Штиндль (Дрмич, 88), Раффаэл (Херрманн, 90).
«Фрайбург» – Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Игньовски, 83), Сеюнджю, Франтц, Абраши (Шустер, 87), Хаберер, Грифо, Нидерлехнер (Нильсен, 83), Петерсен.
Предупреждения: Штиндль (56), Гюнтер (56).
Источник — Sport.ua
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