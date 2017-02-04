Звезда одержала волевую победу над киприотами

«Карміотісса» (Пано Полемідія, Кіпр) – «Зірка» (Кропивницький) – 1:2 (1:1).
3 лютого 2017 року (п’ятниця). Початок матчу о 15:00. Кіпр. Пано Полемідія. Стадіон «Пано Полемідія Муніципал». 100 глядачів. + 50 С. Міжнародна товариська зустріч.
«Зірка»: б/н. Богуш Станіслав (41. Льопка Роман, 60), 23. Маткобожик Олександр (20. Фатєєв Дмитро, 60), 32. Екіса Імас Борха (к/к) (4. Перейра Федеріко, 60), б/н. Стефлюк Дмитро (18. Кучеренко Олександр, 60), 95. Попов Роман (28. Полегенько Павло, 60), 68. Дришлюк Кирило (б/н. Драченко Максим, 35), б/н. Авер’янов Максим (б/н. Жуков Микита, 35), 15. Збунь Олексій (11. Бацула Андрій, 60), б/н. Есеола Адерінсола Хабіб (77. Чичиков Олексій, 60), 26. Білоног Дмитро (9. Щедрий Артем, 60), б/н. Бруно (50. Акименко Олександр).
Голи за «Зірку»: 1:1, Есеола Адерінсола Хабіб (37), 1:2, Бацула Андрій (85).
Источник — ФК Звезда
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