4 февраля «Шахтер» в контрольном матче встречается с корейским «Кванджу». Вашему вниманию – состав дончан.
«Шахтер»: 32. Каниболоцкий, 14. Кобин, 18. Ордец, 38. Кривцов, 66. Азеведо, 6. Степаненко (к), 24. Танковский, 12. Алан Патрик, 28. Тайсон, 10. Бернард, 41. Борячук
Источник — Sport.ua
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