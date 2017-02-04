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Шахтер – Кванджу. LIVE!

Прямая трансляция спарринга дончан с корейским клубом

  • 04.02.2017 18:08
  • 1812 просмотров
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

4 февраля «Шахтер» в контрольном матче встречается с корейским «Кванджу». Вашему вниманию – состав дончан.

«Шахтер»: 32. Каниболоцкий, 14. Кобин, 18. Ордец, 38. Кривцов, 66. Азеведо, 6. Степаненко (к), 24. Танковский, 12. Алан Патрик, 28. Тайсон, 10. Бернард, 41. Борячук

Источник — Sport.ua

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