Динамо прибыло в Испанию

Отдохнув несколько дней в семейном круге, ранним субботним морозным утром футболисты «Динамо» взяли курс на второй учебно-тренировочный сбор, который также состоится на солнечном побережье Испании.
В 9:10 самолет Airbus A320 авиакомпании «Windrose» поднялся в небо, чтобы чуть менее чем за пять часов приземлиться в аэропорту Малаги. Испания встретила делегацию «Динамо» комфортными +18 градусов и ярким солнцем, что не могло не радовать после киевских морозов. В аэропорту команду ждал всегда улыбающийся Кристиан Маховски, организатор сборов, а также генеральный директор клуба Резо Чохонелидзе.
Быстро пройдя паспортный контроль и забрав свой багаж, «бело-синих» ожидали еще 45 минут езды на автобусе до Марбельи, а именно – до отеля «Gran Melia Don Pepe», который на ближайшие две недели станет резиденцией для нашего клуба. Тут уже команду ждали главный тренер Сергей Ребров, а также легионеры, которые предоставленные выходные между двумя сборами проводили вместе со своими семьями.
Наскоро поинтересовавшись делами друг друга, футболисты разошлись по своим номерам. Уже в 18:00 по местному времени их ожидает первая тренировка на заключительном этапе подготовки ко второй части сезона. Отдых позади – время приступать к работе!
Источник — ФК Динамо Киев
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