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Олимпик переиграл Работнички

Дончане вырвали победу в концовке поединка

  • 04.02.2017 19:00
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик

«Олимпик» – «Работнички» (Скопье, Македония) 2:1
Голы: Брикнер 60, Козлов 90 – футболист соперника 89

«Олимпик»: Махарадзе (Котляров, 46), Парцвания, Гришко, Эмерсон (Захарченко, 60), Немчанинов (Федорив, 55), Богданов (Батищев, 46), Брикнер (Цымбалюк, 61), Поступаленко (Гошкодеря, 46), Моха (Ермаченко, 46), Шестаков (Козлов, 65), Матяж (Сергийчук, 46)

Главный тренер: Роман Санжар 

Предупреждения: Брикнер (18), Богданов (26), Котляров (89)

Источник — Sport.ua

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