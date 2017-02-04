Олимпик переиграл Работнички

жека у тебя в подьезде не убирает, а Евгений свое еще сыграет.

Он олигарх, у него бизнес в России. А любой олигарх за благосклонность куда-надо денюжки перечисл...

а что Рома представитель оккупантов?В Лондоне?ну как ленин! *ROFL...

Ну как бы Лондон - это Англия.