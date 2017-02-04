Олимпик переиграл Работнички

«Олимпик» – «Работнички» (Скопье, Македония) 2:1
Голы: Брикнер 60, Козлов 90 – футболист соперника 89
«Олимпик»: Махарадзе (Котляров, 46), Парцвания, Гришко, Эмерсон (Захарченко, 60), Немчанинов (Федорив, 55), Богданов (Батищев, 46), Брикнер (Цымбалюк, 61), Поступаленко (Гошкодеря, 46), Моха (Ермаченко, 46), Шестаков (Козлов, 65), Матяж (Сергийчук, 46)
Главный тренер: Роман Санжар
Предупреждения: Брикнер (18), Богданов (26), Котляров (89)
Источник — Sport.ua
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