Симоне ИНДЗАГИ: «Поражение от Кьево стало занозой для нас»

Рулевой Лацио Симоне Индзаги посетил пресс-конференцию перед выездным противостоянием с худшей командой Серии А.



«Я очень надеялся на то, что команда сможет обыграть Интер, поскольку хотел видеть своих парней в полуфинале. Кубок Италии является важным турниром. Мы отлично провели встречу с Интером, теперь постараемся наилучшим образом провести матчи с Ромой. Впрочем, до этих баталий еще около месяца. В данный момент мы думаем только о встрече с Пескарой.



Конечно, завтра многое будет зависеть от нас. Мы показали отличный футбол в поединке, который проходил во вторник. Не стоит смотреть на то, что Пескара располагается в хвосте турнирной таблицы. Я попросил ребят выйти на поле в правильном настроении, в противном случае игра может заметно осложниться. Турнирное положение не отражает реальную силу соперника. Мы должны уделить большое внимание предстоящему матчу.



Кейта? Он только на этой неделе вернулся с Кубка африканских наций, но при этом здорово проявил себя на трех прошедших тренировках. Мне понравилось его отношение к делу, парень может выйти и с первых минут, и по ходу поединка. Мне предстоит оценить состояние всех ребят, которые играли в Милане, ведь ими было затрачено немало сил. Я сделаю кое-какие изменения в составе.



Цели? У меня очень конкурентоспособная команда. На этой неделе мы обыграли на выезде Интер, который до этого одержал почти десять побед подряд. Лацио увез из Милана заслуженную победу. Очевидно, что поражение от Кьево стало своего рода занозой, но я убежден, что команда не заслуживала того проигрыша. Мы приехали на «Сан-Сиро» и не дали усомниться в своей силе.



Де Врей? Он немного устал, поэтому ему был предоставлен один выходной день. Сейчас голландец чувствует себя хорошо. Посмотрим, примет ли он участие в завтрашнем матче. Милинкович-Савич? Он в порядке. Сергей, безусловно, будет играть с первых минут. Ему немного проще, поскольку он не принимал участие в игре с Интером».