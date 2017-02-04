ДЖАМПАОЛО: «Милан может доставить нам неприятности»

Тренер Сампдории Марко Джампаоло дал интервью перед выездным противостоянием с Миланом.



«Успех против Ромы? Мы вышли на поле, чтобы завоевать то, что заслуживали ранее. Теперь ситуация в таблице более справедливая. Матч с Миланом будет тяжелым, потому что нам будет противостоять сильная команда с большой индивидуальностью, у которой есть качественные игроки во всех линиях. Это соперник, который будет играть от себя, и мы должны действовать очень четко, поскольку игра Милана вполне может доставить нам неприятности.



После периода засухи команда отгрузила три мяча Роме? Футбол постоянно доказывает, что всё может поменяться уже на следующий день. Я лишь могу подтвердить, что верю в свою работу. Я знаю, что бывает ситуации, когда у команды не ладится что-то в атаке, и мне от этого тяжело. Но также знаю, что если ты будешь всё делать с большой отдачей, то в итоге всё станет на свои места. И сейчас я думаю, что Сампдория сможет завтра провести матч на высоком уровне.



Непривычное расписание? Я не думаю, что это будет проблемой. Так можно было рассуждать пару лет назад, когда это для всех было в новинку, но теперь мы уже привыкли.



Одинаковая статистика против больших и маленьких команд? Я не сказал бы, что это плохо. Это означает, что наш коллектив противостоял каждому сопернику с одной и той же игровой идеей. Мы не закрывались в штрафной против больших команд и играли точно также против всех остальных. Посмотрим, где в итоге сможет оказаться Сампдория. Сейчас мы в фазе роста, а в мае поймем, кем мы сможем стать.



Кто будет на воротах в завтрашнем матче? Нет никаких сомнений, что Вивиано был и остается основным вратарем. Пуджони в свою очередь продемонстрировал мужество и профессионализм, оказавшись готовым, когда это было необходимо.»