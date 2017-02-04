Леоненко хочет со своей командой поехать в тур по городам Украины

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко готовит серьезный проект. Виктор Евгеньевич собирает команду и планирует проехаться по городам Украины. Многочисленных зрителей ожидают захватывающие поединки между «Друзьями Леоненко» и сборной Украины среди ветеранов.

«Планирую провести ряд благотворительных матчей в разных городах Украины. «Друзья Леоненко» против сборной Украины среди ветеранов. Сейчас составляю список игроков. Проблема состоит в том, что я не могу из команды «Друзей Леоненко» вычеркнуть десять человек из 37. У меня мозг разрывается! Хотим начать с Харькова, затем, скорее всего, поедем во Львов или Одессу. Планируем в Киеве сыграть, и в Александрии. Мне сейчас самое главное договориться с телеканалом «Футбол 1/2» по поводу прямых трансляций матчей. Во сколько это обойдется? Может какую-то скидку сделают. Чернигов? Мы точно там будем. Попрошу Ярмоленко, чтобы со мной приехал, он же там местный. Но непонятно, позволит ли ему график, потому что все игры планируем проводить в субботу. Думаю, что приехать в Чернигов и уехать, если я его попрошу, у него получится. После матчей планируем посещать детские приюты. Ориентировочно, тур по городам Украины планируется на конец мая – июнь. Билеты уже сейчас хотят покупать. Тем более мы уже договорились с людьми, чтобы их можно было приобретать в электронном виде», - сказал Виктор Евгеньевич.