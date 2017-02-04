Малага с Бойко в запасе проиграла Эспаньолу

«Малага» – «Эспаньол» - 0:1
Гол: 0:1 – 17 Пьятти.
«Малага» – Камени, Демичелис, Эрнандес, Росалес, Хуан Карлос, Камачо, Форнальс, Аньор, Онтиверос (Дуда, 72), Чори Кастро (Кеко, 65), Сантос (Шарлес, 60).
«Эспаньол» – Лопес, Рейес, Кариколь, Марк Наварро, Хурадо (Дуарте, 90), Рейес (Кайседо, 74), Лопес Сильва, Перес (Марк Рока, 61), Хави Фуэго, Пьятти, Морено.
Предупреждения: Перес (33), Демичелис (41), Пьятти (52), Марк Рока (70), Лопес (89).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.