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Малага с Бойко в запасе проиграла Эспаньолу

Гол Пьятти принес победу каталонцам

  • 04.02.2017 16:01
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«Малага» – «Эспаньол» - 0:1
Гол:  0:1 – 17 Пьятти.

«Малага» – Камени, Демичелис, Эрнандес, Росалес, Хуан Карлос, Камачо, Форнальс, Аньор, Онтиверос (Дуда, 72), Чори Кастро (Кеко, 65), Сантос (Шарлес, 60).
«Эспаньол» – Лопес, Рейес, Кариколь, Марк Наварро, Хурадо (Дуарте, 90), Рейес (Кайседо, 74), Лопес Сильва, Перес (Марк Рока, 61), Хави Фуэго, Пьятти, Морено.

Предупреждения: Перес (33), Демичелис (41), Пьятти (52), Марк Рока (70), Лопес (89).

Источник — Sport.ua

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