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ПАРЦВАНИЯ: «Отказаться от гражданства Украины – для меня не проблема»

Защитник «Олимпика» надеется сыграть за сборную Грузии

  • 04.02.2017 15:25
  • 1309 просмотров
  • 3 комментария
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ПАРЦВАНИЯ: «Отказаться от гражданства Украины – для меня не проблема»

По всей вероятности, защитник донецкого «Олимпика» Темур Парцвания получит гражданство Грузии. 25-летний футболист в интервью Sportall.ge сообщил, что процесс смены гражданства уже начался.

Напомним, что главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс выступая перед журналистами, неоднократно подтверждал интерес к Парцвании, и заявлял, что в его случае единственная проблема – это проблема гражданства.

В начале 2008 года Темур переехал в Украину, где сменил паспорт.

- Процесс уже начался. Я обратился в Министерство и заявил, что хочу выступать в сборной Грузии. Сейчас я нахожусь не в Грузии, поэтому этот вопрос затягивается. Мне помогает моя семья. У меня состоялась встреча с заместителем министра спорта, к тому же ситуацией владеет президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.

- Получается, что вы отказываетесь от украинского гражданства…
- Я прекрасно понимаю, что мне придется отказаться от гражданства Украины, но для меня это не проблема.

- Вы разговаривали с наставником сборной Грузии Владимиром Вайссом?
- Нет, я не говорил Вайссом и не знаю его позицию. Однако, я давно уже принял это решение. Все будет зависеть только от меня. Надеюсь, что он меня не подставит.

- Сколько времени должно пройти, чтобы решился этот вопрос?
- Это стандартная процедура. Министерство Спорта направило письмо. Как мне известно, Федерация должна удостовериться, что я являюсь кандидатом в национальную сборную. После того, как Федерация его утвердит, оно будет направлено президенту на рассмотрение. Затем он решит, следует ли восстановить мне гражданство. Защита должна принять, а затем - паспорт. Сколько это займет времени, я не могу сказать. Вероятно, около двух месяцев. 

Источник — Footboom

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Комментарии
    Brian10
      Brian10, 04.02.2017 16:06
    +2
    Зачем вообще всяким грузинам дают гражданство нашей страны? Что бы они потом не ценили это? Ладно бы ещё чем то героико-патриотическим отметился за честь Украины, но это типичный подхалим.
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    Сергей Веклич
      Сергей Веклич, 04.02.2017 16:16
    +2
    Правильно,надіявся за збірну України зіграти,громадянство прийняв,бачить немає шансів,то дай хоч за Грузію побігаю для історії)
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    yarik2805
    yarik2805, 04.02.2017 16:24
    0
    Сука вона і в Африці сука. За вигоду завжди зад підставить!
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