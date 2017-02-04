Челси обыгрывает Арсенал и продолжает уверенно идти к чемпионству

Чем меньше матчей остается до окончания английского чемпионата, тем более хрупкой становится его интрига. Виноваты в этом и конкуренты команды Антонио Конте, в том числе «канониры». В прошлом туре, в то время, как «Челси» потерял очки в противостоянии с «Ливерпулем», «Арсенал» на своем поле неожиданно уступил «Уотфорду». Тем самым «канониры» не только еще более отстали от лидера, но и позволили догнать себя «Тоттенхэму». «Шпоры», к слову, также допустили осечку, сыграв вничью с «Сандерлендом», что не позволило им выйти на чистое второе место.



Поединок на «Стэмфорд Бридж» становился для подопечных Арсена Венгера, по сути, последней возможностью остаться в затухающей борьбе за чемпионство. В первом круге «Арсенал» разгромил «Челси» со счетом 3:0, но после этого «пенсионеры» сильно изменились и демонстрируют совсем другой футбол. Да и на поле «синих» «канониры» давненько не выигрывали. Последнее такое событие состоялось более пяти лет назад, когда «Арсенал» победил со счетом 5:3. Один из авторов голов в том поединке, Тео Уолкотт, появился на поле и в сегодняшнем матче, а Петр Чех тогда защищал ворота «пенсионеров».



Подопечные Венгера динамично начали встречу и уже на 2-й минуте могли рассчитывать на успех. Тибо Куртуа неудачно выбил мяч, а Алекс Ивоби из-за пределов штрафной немного не попал в ворота. «Пенсионеры» ответили своими атаками, причем делали это весьма солидно. Один из таких выпадов завершился результативным ударом. После навеса с фланга Коста пробил головой, мяч попал в перекладину, а Маркос Алонсо первым успел на добивание. В этом эпизоде повреждение получил Эктор Бельерин, и «Арсеналу» пришлось делать вынужденную замену.



Подопечные Конте заиграли еще более уверенно, а «канониры» не знали, как подступиться к штрафной оппонентов. В середине тайма из хорошей позиции бил Педро – Чех перевел мяч на угловой. Только в концовке первой половины встречи «Арсенал» создал реальную угрозу воротам Куртуа. Паулиста после навеса от Окслейд-Чемберлена бил головой, но голкипер в прыжке отбил мяч.



После перерыва футболисты «Челси» принялись осаждать штрафную «канониров» и вскоре удвоили свое преимущество. Потрясающий проход получился у Эдена Азара, который из центра поля добежал до линии вратарской и хладнокровно переиграл голкипера.



В дальнейшем хозяева поля отдали территорию команде Арсена Венгера, но контрвыпады «синих» выглядели куда острее, чем позиционное наступление «канониров». И все же, «Арсенал» получил шанс на взятие ворот. Куртуа не без труда парировал удар Дэниэла Уэлбека, а после навеса с углового Мустафи пробил в сантиметрах от штанги. Показалось, что «канониры» попытаются спасти матч, но вскоре третий мяч оказался в сетке ворот гостей. Фабрегас сполна воспользовался ошибкой Петера Чеха и нанес точный удар из-за пределов штрафной. После этого «пенсионеры» позволили себе расслабиться - подопечные Венгера провели голевую атаку, которую ударом с линии вратарской завершил Жиру.



«Челси» одержал уверенную победу и закрепился на лидирующей позиции Английской Премьер-лиги. «Арсеналу» же в этом сезоне стоит сконцентрироваться на достижении задач, в число которых борьба за чемпионство не входит.



«Челси» - «Арсенал» - 3:1 (1:0)

Маркос Алонсо, 13, Эден Азар, 53, Сеск Фабрегас, 85 - Оливье Жиру, 90+1

«Челси»: Тибо Куртуа, Гари Кэхилл, Давид Луис, Виктор Мозес (Курт Зума, '88), Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Педро Родригес (Виллиан, '84), Н'Голо Канте, Неманья Матич, Эден Азар (Сеск Фабрегас, '84), Диего Коста

«Арсенал»: Петр Чех, Эктор Бельерин (Габриэль Паулиста, '17), Лоран Кошельны, Начо Монреал, Шкодран Мустафи, Алекс Окслейд-Чемберлен, Месут Озил, Алекс Ивоби, Алексис Санчес, Тео Уолкотт (Дэниэл Уэлбек, '70), Френсис Кокулен (Оливье Жиру, '65)

Неманья Матич, 70. - Шкодран Мустафи, 24.





Удары (в створ): 11 (6) - 7 (4)

Угловые: 10 - 12

Оффсайды: 4 - 3



ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА