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Напредак всухую разбил Черноморец в товарищеском матче

Сербская команда отправила в ворота одесситов три безответных мяча

  • 04.02.2017 14:56
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ФК Черноморец
© ФК Черноморец

Игра с четвертой командой чемпионата Сербии проходила под дождем. В самом начале матча «Напредак» вышел вперед после стандартного положения. Навесом от лицевой линии на 100 процентов воспользовался Миладинович, точно пробивший головой из пределов вратарской площадки — 0:1. Вскоре одна из атак сербской команды завершилась попаданием в перекладину. Впрочем, Кожухарь контролировал этот навесной удар. На 18-й минуте наш голкипер выручил «Черноморец», отразив «выстрел» с близкого расстояния. Единственный реальный шанс забить у «моряков» был на 30-й минуте: Мусолитин убегал один на один с Петровичем, но вратарь «Напредака» сумел опередить одессита.

Вскоре после перерыва сербы провели стремительную контратаку, и свободный от опеки Гобелич метко пробил в нижний угол метров с 10-ти — 0:2. Буквально через 30 секунд Данченко «выстрелил» из-за штрафной площадки — мяч попал в штангу. «Моряки» очень близки были к цели и на 72-й минуте, когда футболист, находящийся на просмотре, не смог переиграть вратаря. А «Напредак» свой очередной момент использовал, и Белич с близкого расстояния угодил точно в «девятку» — 0:3.

Вечером «Черноморец» проведет еще один спарринг — с «Динамо» (Тбилиси, Грузия).

4 февраля 2017 года. Белек. 12−00. Тренировочное поле отеля «Риу Кайя». 13 градусов, дождь.

«Черноморец» — «Напредак» (Крушевац, Сербия) — 0:3
Голы: Миладинович, 4, Гобелич, 58, Белич, 77

«Черноморец»: Кожухарь (голкипер на просмотре, 71), Данченко, Петько (капитан), Гадрани, футболист на просмотре, Норенков, Мурашов, футболист на просмотре, футболист на просмотре (Азацкий, 46), Барилко (Попов, 46), Мусолитин.
«Напредак» (стартовый состав): Петрович, Ндиайе, Урошевич, Миладинович, Симонович, Шливич, Аливодич, Вулич, Вуканович, Гобелич, Касалица.
Запасные: Янкович, Варга, Ескич, Проич, Секидика, Видакович, Белич, Б. Петрович, Филипович, Станоевич.
Предупреждены: Мурашов (72) — (9)

Источник — ФК Черноморец

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