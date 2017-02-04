Тренер Нефтчи: «Григорчук думает, что у него на голове большая корона»

Тренер бакинского «Нефтчи» Александр Дериберин прокомментировал свое удаление из технической зоны во время матча 16-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Габалы», а также поведал причину, почему он вступил в спор с наставником «радаров» Романом Григорчуком.

«Роман Григорчук все время нецензурно выражался в адрес арбитров. В эпизоде с нарушением правил он вновь начал возмущаться. Я ему показал, что наш футболист сыграл ногой в мяч. Может быть, он поднял ногу выше, но это не причина ругаться и выражать таким образом свое недовольство. В ответ он вновь нецензурно выразился в мой адрес. Вся наша скамейка слышала это. Недаром Дмитрий Крамаренко отреагировал, потому что он тоже услышал слова Григорчука. Для интеллигентного человека в общественном месте так говорить нельзя. Я не ругался в его адрес. Но будь мы в другом месте, то разговор был бы в другом ключе. Почему удалили и меня? Это надо спросить у резервного арбитра. Может быть, я встал со скамейки, хотя не имею права на это. Григорчук думает, что у него на голове большая корона. Посоветую ему ее снять», - заявил Дериберин.