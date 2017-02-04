Роман ГРИГОРЧУК: «Мое удаление было смешно и удивительно»

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук прокомментировал победу в матче 16-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу над бакинским «Нефтчи» (1:0).

«Сегодня Даниэль Суботич показал, что он хороший форвард, умеющий забивать. Он по максимуму воспользовался единственной возможностью. Некоторое время назад я покритиковал наших нападающих. Но вместе с тем, я их и поддерживаю. Когда форвард долгое время не может забить, то психологически это сказывается. Один гол может все изменить. Относительно моего удаления, то это было смешно и удивительно. Я отреагировал на один из игровых эпизодов, и в этот момент кто-то из скамейки запасных соперника стал на меня кричать. Я ему ответил, и меня за это удалили. Я даже не знаю, кто это был, тренер или кто? Да, меня удаляли из-за моих ошибок, но в этот раз была совсем другая ситуация.

Я не пересматривал эпизод с забитым голом. Хотя после матча услышал, что там был офсайд. Мы не хотим побеждать или проигрывать из-за судейских ошибок. Хотим, чтобы была чистая игра. Пересмотрю эпизод, и после этого выскажу свое мнение о нем.

«Нефтчи» зимой усилился. Это хорошая команда. Видно, что конкуренция в чемпионате конкуренция повысилась. Между командами должна идти чистая и справедливая борьба. Если становишься чемпионом после десятка ошибок арбитров, то все будут говорить, что успех добыт за их счет. А этого никто не хочет», - заявил Роман Григорчук.