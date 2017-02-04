Владимир ШАРАН: «Сыграем пять спаррингов с хорошими командами»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился своими ожиданиями перед вторым сбором в Турции.
- В первую очередь будем заниматься всеми тактическими моментами. Также будем работать над выносливостью. У нас запланированно пять поединков с хорошими командами. Хотелось бы уже увидеть ту команду, которая будет играть во второй части сезона.
Источник — ТК Футбол
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