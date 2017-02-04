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Антонио КОНТЕ: «За Канте будут платить £100 миллионов»

Главный тренер «Челси» высоко ценит игру французского полузащитника

  • 04.02.2017 13:55
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ФК Челси. Н'Голо Канте
© ФК Челси. Н'Голо Канте

Очевидно, что Антонио Конте высоко ценит вклад Н’Голо Канте в результаты, которые показывает команда.

За исключением одного матча в Боксин дэй, когда французский полузащитник был дисквалифицирован, он выходил на поле в стартовом составе на каждый матч чемпионата в этом сезоне. Будет удивительно, если сегодня он не сыграет с первых минут с «Арсеналом».

Канте заслужил восторженные отзывы за выступление во время недавнего матча с «Ливерпулем», когда, помимо в целом уверенной игры в опорной зоне, он сделал на 11 отборов больше, чем любой другой игрок на поле.

Однако 25-летний футболист не просто умеет отбирать мяч — под чутким руководством тренера он пытается вывести свою игру на новый, более высокий уровень.

«Н’Голо играет очень хорошо, — говорит Конте, — в последнем матче он сыграл блистательно».

«Я работаю с ним, чтобы он прогрессировал. Думаю, он еще может очень прибавить, постараться больше передач делать вперед, в такой ситуации он может стать лучше, он прекрасный парень и своим поведением подает пример. Что важно — он хочет становиться лучше, хочет показать, что заслуживает играть в каждом матче за «Челси». Это здорово, потому что он хочет прогрессировать от матча к матчу».

Арсен Венгер на этой неделе признался, что ранее хотел приобрести Канте.

«Я не знал об этом, — говорит Конте. — Но я точно знаю, что Н’Голо был нашей трансферной целью, и мы пытались купить его, и да, мы довольны, что он в составе».

Итальянца крайне забавляют предположения о том, что, раз Канте сыграл важную роль в чемпионстве «Лестера» в прошлом сезоне и помог «Челси» с большим отрывом лидировать в таблице в этом, то он один и решает всё на поле, когда дело доходит до борьбы за титул.

«Если бы было все так просто, то в следующем сезоне каждый клуб готов был бы платить £100 миллионов за Н’Голо, чтобы точно выиграть титул», — улыбается он.

«Если бы футбол был так прост, я бы на всю жизнь оставил его в «Челси», и мы бы каждый год становились чемпионами». 

«Но, прежде всего, мы еще ничего не выиграли. Надеюсь, мы станем чемпионами в конце сезона, и если это случится, для Н’Голо это будет важным достижением. Но я не верю, что команда может выиграть титул благодаря только одному игроку. Такого не бывает. Победа, поражение или ничья — это результат команды. В этом я уверен».

Источник — ФК Челси

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