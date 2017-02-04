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Маханьков и Тымчик пройдут второй сбор с Динамо U-19

Юные игроки будут готовиться к плей-офф Юношеской лиги УЕФА

  • 04.02.2017 13:20
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ФК Динамо Киев. Александр Тымчик
© ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Голкипер Владимир Маханьков и защитник Александр Тымчик, проходившие первый сбор вместе с основной командой «Динамо», на второй сбор в Марбелью не отправились.

Оба игрока будут готовиться в составе «Динамо» U-19 к плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

Команда Юрия Мороза проведет свой второй подготовительный сбор в Турции, куда отправится 5 февраля. Полный список игроков, вызванных на этот сбор, будет опубликован позже.

Источник — ФК Динамо Киев

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