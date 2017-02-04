Маханьков и Тымчик пройдут второй сбор с Динамо U-19

Голкипер Владимир Маханьков и защитник Александр Тымчик, проходившие первый сбор вместе с основной командой «Динамо», на второй сбор в Марбелью не отправились.
Оба игрока будут готовиться в составе «Динамо» U-19 к плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.
Команда Юрия Мороза проведет свой второй подготовительный сбор в Турции, куда отправится 5 февраля. Полный список игроков, вызванных на этот сбор, будет опубликован позже.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.