Маханьков и Тымчик пройдут второй сбор с Динамо U-19

Голкипер Владимир Маханьков и защитник Александр Тымчик, проходившие первый сбор вместе с основной командой «Динамо», на второй сбор в Марбелью не отправились.

Оба игрока будут готовиться в составе «Динамо» U-19 к плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

Команда Юрия Мороза проведет свой второй подготовительный сбор в Турции, куда отправится 5 февраля. Полный список игроков, вызванных на этот сбор, будет опубликован позже.