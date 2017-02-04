Челси сыграет с Арсеналом в Китае будущим летом

Предстоящим летом «Челси» проведет «лондонское» дерби с «Арсеналом» в столице Китая.



Об этом было объявлено за несколько часов до визита «канониров» на «Бридж». В сегодняшней встрече «Челси» попытается увеличить отрыв от «Арсенала» в таблице АПЛ.



Этим летом «Челси» отправится в Азию, чтобы подготовиться к сезону 2017/18, и сыграет с «Арсеналом» 22-го июля в Пекине на стадионе «Бердз Нест». Команды впервые встретятся за пределами Британии.



Последний раз «синие» играли с «Арсеналом» за пределами Лондона в 2007-м году в финале Кубка Лиги в Кардиффе на «Милленниум Стэдиум», когда Тео Уолкотт открыл счет, но дубль Дидье Дрогба принес победу «Челси».



«Бердз Нест», построенный и открытый к Олимпийским играм 2008 года, имеет вместимость 80 тысяч человек. Предполагается, что атмосфера во время матча будет невероятной.



«Челси» впервые отправится в Китай после лета, когда проводились Олимпийские игры 2008 года. Тогда мы выиграли матчи в Гуанджоу и Макао. В 2011-м году «синие» завоевали Трофей премьер-лиги Азии в Гонконге.



Антонио Конте сказал: «Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы выиграть этот важный матч с «Арсеналом» в чемпионате, но мы рады, что поедем в Китай, где летом нас ждет еще одна увлекательная встреча».



«Я видел, как любят болельщики «Челси» тут, в Англии, и прошлым летом в Америке, и думаю, что наши болельщики в Китае продемонстрируют ту же страсть».



Председатель «Челси» Брюс Бак добавил: «Мы рады объявить, что сыграем в Китае с одним из принципиальных лондонских соперников».



«Это очень поможет Антонио и его штабу подготовить команду к следующему сезону, и мы надеемся, что наши китайские болельщики будут вознаграждены за их преданность «Челси», которую они демонстрируют весь год».