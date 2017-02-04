В. КАЛИТВИНЦЕВ: «Были предложения от других клубов, но выбрал Зарю»

Полузащитник Владислав Калитвинцев дал своё первое интервью в качестве игрока луганской «Зари». Напомним, несколько дней назад он подписал арендное соглашение с луганской командой сроком на один год и присоединился к луганчанам на сборах в Турции:

- Владислав, во-первых, искренне поздравляем тебя с переходом в наш клуб. Пусть всё обязательно складывается как можно лучше. Все необходимые документы подписаны. Какие твои первые эмоции?

- Эмоции мои исключительно положительные. Чуть-чуть устал от ожидания. Были некоторые нюансы, которые немного затягивали процесс, но всё решилось в лучшую сторону, и я присоединился к команде.

Тренировочный процесс для меня уже начался. По прибытию в тренировочный лагерь луганчан меня очень тепло встретили. Приятно отметить, что атмосфера внутри коллектива очень хорошая.

Мы подробно переговорили с Юрием Вернидубом, обсудив ряд важных вопросов. В целом могу твёрдо сказать, что всё хорошо.

- Когда принимал решение о переходе в «Зарю», если не секрет, спрашивал совета у отца?

- С отцом я советуюсь всегда. Мы всегда разговариваем. Обсуждаем, выносим решения. Эта ситуация не была исключением.

- Ты отметил, что процесс переговоров чуть затягивался. Наверняка, были предложения от других команд?

- Да, предложения от других клубов были. Что же касается самих переговоров с «Зарёй», то были некоторые формальности, которые, как только были улажены, то сразу же была достигнута договорённость.

- Сейчас многие украинские футболисты выбирают абсолютно не престижные зарубежные варианты. Мы очень рады, что ты не пошёл по этому пути…

- «Зарю» выбрал потому, что это сильная, амбициозная команда. Находится на третьем месте. Принимает участие в Еврокубках. Кроме того, знал многих ребят отсюда. Ведь мы вместе играли в сборных. Знал что к чему. Пересекался ранее я и с Игорем Харатиным, и Лёшей Шевченко, и Игорем Чайковским, и Артёмом Сухоцким, и Владом Кулачем. Все встретили очень тепло и помогают адаптироваться в команде. Ровным счётом, как и остальные ребята.

- Раз уж зашла речь о зарубежных чемпионатах, у тебя был опыт выступлений в чешском футбольном клубе «Слован» в 2013-м году…

- В принципе, чешский и украинский футбол мало чем отличается, но в детальные сравнения сейчас опускаться не будем. В плане опыта, конечно, было интересно. Я приобрёл новые футбольные и человеческие качества. Помог мне очень Сергей Рыбалка, который был тогда там. Он здорово помог мне с адаптацией.

- Одним из ярких этапов твоей карьеры были и одесский «Черноморец», где ты был, говоря без преувеличения, одним из лидеров…

- Этот период карьеры вспоминаю с особой теплотой. Одессу я не забуду. Все воспоминания только самые лучшие. Благодарен тренерскому штабу, который очень мне доверял. Наверное, такое доверие и сказалось благоприятно, что раскрылись мои игровые качества. Я чувствовал себя очень комфортно, как в быту, так и на поле. Да и команда была очень хорошей. Частенько вспоминаю тот период (улыбается). Но нужно двигаться дальше. Расти, как футболисту, так и человеку.

- Вернёмся к «Заре». Недавно ты присоединился к команде на сборах в Турции. Что-то непривычное для тебя есть или проходит целиком привычный тренировочный процесс?

- Рабочий процесс идёт своим чередом. Ничего необычного нет.

- Экс-футболист «Динамо» Олег Венглинский отметил, что переход в «Зарю» - шаг вперёд для тебя. Кроме этого, мы просматривали интервью нескольких спортивных экспертов, которые разделяют такую же точку зрения…

- Тот уровень, который «Заря» задала в чемпионате, те задачи, которые стоят перед командой, обязывают ко многому. А вместе с амбициозным и серьёзным коллективом растёшь и ты. Я считаю, что данный переход – шаг вперёд в карьере.

- Сегодня у нас ответственный матч с «Динамо» Загреб. Если Юрий Вернидуб даст тебе шанс, готов вступить в бой?

- Это решать тренерскому штабу. Если нужно будет, то всегда готов. Давно не играл, так что полон желания и решимости играть.