ЛУЧЕСКУ: «Нужен капитан-россиянин, который сможет говорить с судьями»

Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу — о матче со «Спартой», переходе Ивановича, капитанской повязке Дзюбы и планах на следующие сборы.

— Недоволен игрой в середине поля, особенно в первом тайме. Надеюсь, со временем найдем лучшие варианты. Не понравилось отношение ребят в первом тайме. Такое чувство, что вышли на прогулку, а не на контрольную игру. Было легко прочитать наши действия, что соперник и делал. Правда и соперник тоже ничего не создал: если бы не эта ошибка Шатова, когда он свалил соперника. Во втором тайме — совсем по-другому. Пришлось в раздевалке жестко поговорить, и совсем другая команда вышла во втором тайме. Уже был совсем другой игровой настрой. Наверное, важно было и присутствие Ивановича на футбольном поле. Мы имели полное преимущество, создавали моменты. К сожалению, не забили пенальти. Я даже не беру во внимание второй гол, который они забили — там была серия рикошетов. Важно было во втором тайме увидеть совсем другую команду, и я ее увидел.

Конечно, любое поражение всегда неприятно, вне зависимости от того, официальная игра или нет, но зато есть повод для того анализа и для некоторых решений. Есть игроки, которые должны хорошо подумать, если они хотят быть футболистами основного состава.

— Иванович вышел справа. Чем это вызвано? Рассматриваете ли вы его как правого защитника или как центрального?

— Это очень важный трансфер для нас. Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника, тем более, что у нас отсутствует давно Новосельцев, и давно у нас не было других альтернативных вариантов. А Смольникову еще нужно время для того, чтобы он начал играть в основном составе. Об уровне Ивановича, конечно, нет смысла говорить — просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать. Это для нас очень хороший трансфер, и думаю, что его большой опыт поможет нашей команде.

Дал сегодня Данни сыграть целый тайм. Он еще пока не тот Данни, каким его все знают, но, естественно, что после года отсутствия на футбольном поле он выглядит достаточно нормально.

— Чем продиктован выбор Дзюбы в качестве капитана?

— Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь, были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин — капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90 процентов, всегда практически, игрок основного состава. То есть, он практически всегда будет на футбольном поле. В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант.

Но, правда, я обращаю внимание, что когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор.

— В межсезонье появилось шесть новичков, а заявить в Лигу Европы можно было только троих. Это был нелегкий выбор и почему он оказался именно таким?

— Да, мне было очень сложно выбрать троих из шести. Трансфер Ивановича был реализован на финишной прямой. Естественно, он должен был попадать в список. Эрнани тоже должен был попадать в список, потому что это будущее нашей команды. И третий игрок — это Цаллагов. Зная о том, что может легко получить желтые карточки Хави, а другого игрока нет на этой позиции, выбрали именно Цаллагова. Очень жаль, что не попал Молло и также очень жаль Лунева.

Прежде чем решиться на это, я очень хорошо проанализировал все позиции и только после этого принял решение о том, кого заявлять на Лигу Европы. Сегодняшняя игра, естественно, показала над чем мы должны работать. И мы будем это делать.

— Еще вопрос по поводу вашей поездки в Брюссель на матч «Андерлехта». Раннее удаление испортило вам планы?

— К сожалению, это удаление на второй минуте привело к тому, что атаковала только одна команда, но увидел, что это агрессивная команда, быстрая. Даже лучше, наверное, чем тот «Андерлехт», который мы с «Шахтером» обыграли в прошлом году и выбили из еврокубков. Я думаю, что «Андерлехт» прибавил по сравнению с теми матчами, которые они провели с «Ростовом». У них появилось шесть новых игроков. Я думаю, что тот состав, который у них есть — это достаточно конкурентоспособный состав.

Нас ждут очень сложные игры, и это должны понять, в первую очередь, игроки.

— А сборы еще будут или вы останетесь в Петербурге?

— Нет, мы раньше времени улетим в Бельгию и будем готовиться уже там непосредственно. Должен был быть, естественно, еще один сбор в Турции, но из-за известных событий решили туда не ехать и поедем раньше времени в Бельгию и там будем готовиться.

— Вы сегодня поменяли угол просмотра. Решали какую-то конкретную задачу?

— Конечно, это была тренировочная игра, и с того места, где я находился, было лучше видно перемещение футболистов. Еще раз скажу, что не доволен первым таймом и, прежде всего, из-за отношения футболистов к игре. Но доволен вторым таймом, тем преимуществом, которое имели, и теми моментами, которые мы создали в атакующих действиях.