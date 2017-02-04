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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я могу загнать Зозулю когда угодно»

У украинского форварда просто не хватает мастерства, считает экс-игрок «Динамо»

  • 04.02.2017 12:11
  • 3090 просмотров
  • 34 комментария
Метки
vz.ua. Виктор Леоненко
© vz.ua. Виктор Леоненко

Экс-игрок «Динамо», футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ситуацию, в которую угодил форвард национальной сборной Украины Роман Зозуля.

«По поводу Зозули ничего не могу сказать. Ты просто пойми, кто такой Зозуля и кто я. Зачем мне унижать этого парня? Если болельщики его не воспринимают, то уже надо куда-то «линять». Если тебя не любят фанаты – это уже все, конец. У Зозули просто-напросто не хватает мастерства. Иными словами, его нет. Ты же понимаешь, забить он не может, в основной состав попасть он тоже не может… Просто посчитай, сколько игр сыграл Зозуля и кому забил. Это и даст ответы на многие вопросы. Я могу его «загнать» в любой день куда угодно, но мне это не интересно», – считает Леоненко.

Болельщики «Райо Вальекано» поставили руководству клуба ультиматум, обвинив украинца в фашизме. Арендное соглашение вскоре было аннулировано, и Зозуля вернулся в Севилью.

Источник — Footboom

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Комментарии
    уух
    online
      уух, 04.02.2017 12:45
    +1
    grebenkin1, 04.02.2017 12:33
    Зозуля вернулся в Севилью???ЗАБАВНО.Авроде в бетисе был...
    А Реал Бетиc из какого города, забавный ты наш?
    Ссылка
    Евгений Бойко
      Евгений Бойко, 04.02.2017 12:47
    +3
    леон всё по делу сказал
    Ссылка
    muddying
      muddying, 04.02.2017 12:49
    +2
    Зозуля в первую очередь гражданин и только во вторую футболист. А Леоненко как был засранцем так и остается.
    Ссылка
    SANDRIK
    online
    SANDRIK, 04.02.2017 12:49
    +1
    А ты Витя кто? Кто придумал что ты эксперт..? ) И за это тебе ещё и платит).
    Что-то там не так как всем кажется..
    А футболистом ты что добился? Ничего!!! Если бы ты в Динамо не играл, тебя вообще давно забыли что был такой мега-крутой)) с пивасиком на постой..))
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    wwowa
      wwowa, 04.02.2017 12:53
    -2
    А шо він то сказати намагався......ато набір слів якийсь
    Ссылка
    AntiFashist_UA
    online
    AntiFashist_UA, 04.02.2017 12:53
    0
    При всем моем неоднозначном отношении к Витьку, но среди нападающих он - первый после Шевы, талантом его бог точно не обидел.
    И никогда не было так мучительно стыдно, как за Сосулю. Вот истинное посмешище и позор на поле.
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 04.02.2017 12:59
    -1
    Витя Мудозвоненко
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 04.02.2017 13:05
    -1
    Да тут даже не футбол. А людські фактори! Вітя!!!
    Ссылка
    AntiFashist_UA
    online
    AntiFashist_UA, 04.02.2017 13:06
    +2
    уух, 04.02.2017 12:59
    Витя Мудозвоненко
    Ну зачем на спортсайте свои паспортные данные открывать. Ты давай дружище к своим хей-побратимам на сай знакомств и услуг киздуй.
    Ссылка
    tomik196
      tomik196, 04.02.2017 13:08
    -1
    Витя! Скажу просто - ты никто и зовут тебя никак! И весь твой интеллект расчитан на большую часть неадекватных болел Шахты! Задницу до дыр пролизал уже ахметову! Всегда удивлялся болельщикам Шахтёра - Ахметов гнобит их край связями с сепарами, а они целуют его в жопу! И в этом весь менталитет болел Шахтёра! (Семирамид)
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 04.02.2017 13:11
    0
    AntiFashist_UA, 04.02.2017 12:36
    Игорь Чемезов, 04.02.2017 12:27
    Может этому футболисту дать героя Украины ! а что?

    Пидтримую такую думку. Хотя как-бы такая перемога в зраду не превратилась по примеру Надии.


    ШО, Уфа, какое пиво, бегом к врачу, а то ты вкрай здурел



    jekavayp, 04.02.2017 12:23
    AntiFashist_UA, 04.02.2017 12:20 Смаччно Витек троллит Сосулю. И ведь не подкопаешься, все по делу. Уфа, что ты сегодня активный сильно, неужели уже все яблоки бульдозером подавил и Россиюшка с колен встала?

    Ты чего такой злой, от благодарных клиентов по мордам получил за разбодяженное пыво!!!
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 04.02.2017 13:12
    0
    AntiFashist_UA, 04.02.2017 12:36
    Игорь Чемезов, 04.02.2017 12:27
    Может этому футболисту дать героя Украины ! а что?

    Пидтримую такую думку. Хотя как-бы такая перемога в зраду не превратилась по примеру Надии.





    jekavayp, 04.02.2017 12:23
    AntiFashist_UA, 04.02.2017 12:20 Смаччно Витек троллит Сосулю. И ведь не подкопаешься, все по делу. Уфа, что ты сегодня активный сильно, неужели уже все яблоки бульдозером подавил и Россиюшка с колен встала?

    Ты чего такой злой, от благодарных клиентов по мордам получил за разбодяженное пыво!!!

    ШО, Уфа, какое пиво, бегом к врачу, а то ты вкрай здурел
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 04.02.2017 13:24
    -2
    AntiFashist_UA, 04.02.2017 13:06
    уух, 04.02.2017 12:59
    Витя Мудозвоненко

    Ну зачем на спортсайте свои паспортные данные открывать. Ты давай дружище к своим хей-побратимам на сай знакомств и услуг киздуй.
    Так то я позвал. А ты, дурное, и отозвалось. Что, лишнехромосомное, петушка из говна уже слепого, что воздух здесь своими советами портишь?
    Ссылка
    AntiFashist_UA
    online
      AntiFashist_UA, 04.02.2017 13:29
    +1
    уух, 04.02.2017 13:24
    AntiFashist_UA, 04.02.2017 13:06
    уух, 04.02.2017 12:59 Витя Мудозвоненко Ну зачем на спортсайте свои паспортные данные открывать. Ты давай дружище к своим хей-побратимам на сай знакомств и услуг киздуй.

    Так то я позвал. А ты, дурное, и отозвалось. Что, лишнехромосомное, петушка из говна уже слепого, что воздух здесь своими советами портишь?
    Мудозвоненко, ну не обижайся. Ну ничего страшного в твоих хей-пороках, этож не уголовное преследование.
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