Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я могу загнать Зозулю когда угодно»

Экс-игрок «Динамо», футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ситуацию, в которую угодил форвард национальной сборной Украины Роман Зозуля.

«По поводу Зозули ничего не могу сказать. Ты просто пойми, кто такой Зозуля и кто я. Зачем мне унижать этого парня? Если болельщики его не воспринимают, то уже надо куда-то «линять». Если тебя не любят фанаты – это уже все, конец. У Зозули просто-напросто не хватает мастерства. Иными словами, его нет. Ты же понимаешь, забить он не может, в основной состав попасть он тоже не может… Просто посчитай, сколько игр сыграл Зозуля и кому забил. Это и даст ответы на многие вопросы. Я могу его «загнать» в любой день куда угодно, но мне это не интересно», – считает Леоненко.

Болельщики «Райо Вальекано» поставили руководству клуба ультиматум, обвинив украинца в фашизме. Арендное соглашение вскоре было аннулировано, и Зозуля вернулся в Севилью.