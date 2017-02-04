Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я могу загнать Зозулю когда угодно»

Экс-игрок «Динамо», футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ситуацию, в которую угодил форвард национальной сборной Украины Роман Зозуля.
«По поводу Зозули ничего не могу сказать. Ты просто пойми, кто такой Зозуля и кто я. Зачем мне унижать этого парня? Если болельщики его не воспринимают, то уже надо куда-то «линять». Если тебя не любят фанаты – это уже все, конец. У Зозули просто-напросто не хватает мастерства. Иными словами, его нет. Ты же понимаешь, забить он не может, в основной состав попасть он тоже не может… Просто посчитай, сколько игр сыграл Зозуля и кому забил. Это и даст ответы на многие вопросы. Я могу его «загнать» в любой день куда угодно, но мне это не интересно», – считает Леоненко.
Болельщики «Райо Вальекано» поставили руководству клуба ультиматум, обвинив украинца в фашизме. Арендное соглашение вскоре было аннулировано, и Зозуля вернулся в Севилью.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Что-то там не так как всем кажется..
А футболистом ты что добился? Ничего!!! Если бы ты в Динамо не играл, тебя вообще давно забыли что был такой мега-крутой)) с пивасиком на постой..))
И никогда не было так мучительно стыдно, как за Сосулю. Вот истинное посмешище и позор на поле.
Может этому футболисту дать героя Украины ! а что?
Пидтримую такую думку. Хотя как-бы такая перемога в зраду не превратилась по примеру Надии.
ШО, Уфа, какое пиво, бегом к врачу, а то ты вкрай здурел
jekavayp, 04.02.2017 12:23
AntiFashist_UA, 04.02.2017 12:20 Смаччно Витек троллит Сосулю. И ведь не подкопаешься, все по делу. Уфа, что ты сегодня активный сильно, неужели уже все яблоки бульдозером подавил и Россиюшка с колен встала?
Ты чего такой злой, от благодарных клиентов по мордам получил за разбодяженное пыво!!!
Может этому футболисту дать героя Украины ! а что?
Пидтримую такую думку. Хотя как-бы такая перемога в зраду не превратилась по примеру Надии.
jekavayp, 04.02.2017 12:23
AntiFashist_UA, 04.02.2017 12:20 Смаччно Витек троллит Сосулю. И ведь не подкопаешься, все по делу. Уфа, что ты сегодня активный сильно, неужели уже все яблоки бульдозером подавил и Россиюшка с колен встала?
Ты чего такой злой, от благодарных клиентов по мордам получил за разбодяженное пыво!!!
ШО, Уфа, какое пиво, бегом к врачу, а то ты вкрай здурел
Витя Мудозвоненко
Ну зачем на спортсайте свои паспортные данные открывать. Ты давай дружище к своим хей-побратимам на сай знакомств и услуг киздуй.
уух, 04.02.2017 12:59 Витя Мудозвоненко Ну зачем на спортсайте свои паспортные данные открывать. Ты давай дружище к своим хей-побратимам на сай знакомств и услуг киздуй.
Так то я позвал. А ты, дурное, и отозвалось. Что, лишнехромосомное, петушка из говна уже слепого, что воздух здесь своими советами портишь?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.