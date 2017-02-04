Олимпик проведет спарринг с турецким Мерсин Идманюрду

Расписание спаррингов «Олимпика» на сборах в Турции претерпело изменения. Дончане проведут не пять контрольных матчей, как было предусмотрено ранее, а шесть. Еще одним соперником «олимпийцев» станет «Мерсин Идманюрду», представляющий первую лигу чемпионата Турции.
Встреча «Олимпика» с «Мерсином» запланирована на вторник, 7 февраля. Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Источник — ФК Олимпик
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