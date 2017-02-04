Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

БЕРНАРД: «Шахтер на правильном пути»

Хавбек «горняков» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 04.02.2017 11:45
  • 81 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Бернард
© ФК Шахтер Донецк. Бернард

Полузащитник «горняков» поделился мыслями о тренировках, товарищеских матчах и проанализировал игру соперника по Лиге Европы – испанской «Сельты».

– Команда работает в очень интенсивном режиме, но при этом футболисты выглядят вполне удовлетворенными. Как удается находить этот баланс?
– Да, все проходит просто отлично. Наставники прекрасно знают свою работу: в какой день нужно поставить более интенсивную тренировку, в какой день больше отдохнуть, расслабиться и восстановиться. Процесс получается хорошо сбалансированным. Именно поэтому мы все чувствуем себя превосходно и с большой самоотдачей готовимся к нашим важным официальным играм.

– «Шахтер» проводит товарищеские матчи почти каждый день. Немного шуточный вопрос: удается хотя бы запоминать названия соперников?
– Сейчас для нас на первом месте подготовка к продолжению чемпионата и к поединкам Лиги Европы. Мы максимально сконцентрированы на своих действиях в тренировках и спаррингах, а потому оппоненты сейчас не столь важны. Но иногда мы, конечно же, заходим на сайт и смотрим названия клубов, с которыми предстоит играть. Мы их не знаем, не понимаем, как эти названия произносить, но готовимся.

– Две недели остается до первого официального матча. Как можете оценить свою готовность?
– Думаю, мы на правильном пути. По ребятам уже видно, что физически они полностью готовы. Осталось отработать лишь некоторые детали. Мы прекрасно понимаем силу и мощь команды, которой будем противостоять в Лиге Европы. Мы видим, как «Сельта» сейчас играет. Тем более у соперника не было паузы в чемпионате. Но это ни в коем случае не отговорка. Мы готовимся и постараемся показать на поле все лучшее, что у нас есть.

– Уже начали изучать игру «Сельты»? Что можно сказать о стиле этого клуба?
– Это очень сильная команда, судя по матчу с мадридским «Реалом». Футболисты хорошо подготовлены физически, здорово реализуют свои моменты, а в защите умело действуют в опеке. Они сумели забить четыре мяча «Реалу» – и это о многом говорит. Я думаю, тренерский штаб уже начал готовить материалы, чтобы мы могли детально изучить соперника. Но на данный момент мы полностью концентрируемся на своей работе.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.