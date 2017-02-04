БЕРНАРД: «Шахтер на правильном пути»

Полузащитник «горняков» поделился мыслями о тренировках, товарищеских матчах и проанализировал игру соперника по Лиге Европы – испанской «Сельты».

– Команда работает в очень интенсивном режиме, но при этом футболисты выглядят вполне удовлетворенными. Как удается находить этот баланс?

– Да, все проходит просто отлично. Наставники прекрасно знают свою работу: в какой день нужно поставить более интенсивную тренировку, в какой день больше отдохнуть, расслабиться и восстановиться. Процесс получается хорошо сбалансированным. Именно поэтому мы все чувствуем себя превосходно и с большой самоотдачей готовимся к нашим важным официальным играм.

– «Шахтер» проводит товарищеские матчи почти каждый день. Немного шуточный вопрос: удается хотя бы запоминать названия соперников?

– Сейчас для нас на первом месте подготовка к продолжению чемпионата и к поединкам Лиги Европы. Мы максимально сконцентрированы на своих действиях в тренировках и спаррингах, а потому оппоненты сейчас не столь важны. Но иногда мы, конечно же, заходим на сайт и смотрим названия клубов, с которыми предстоит играть. Мы их не знаем, не понимаем, как эти названия произносить, но готовимся.

– Две недели остается до первого официального матча. Как можете оценить свою готовность?

– Думаю, мы на правильном пути. По ребятам уже видно, что физически они полностью готовы. Осталось отработать лишь некоторые детали. Мы прекрасно понимаем силу и мощь команды, которой будем противостоять в Лиге Европы. Мы видим, как «Сельта» сейчас играет. Тем более у соперника не было паузы в чемпионате. Но это ни в коем случае не отговорка. Мы готовимся и постараемся показать на поле все лучшее, что у нас есть.

– Уже начали изучать игру «Сельты»? Что можно сказать о стиле этого клуба?

– Это очень сильная команда, судя по матчу с мадридским «Реалом». Футболисты хорошо подготовлены физически, здорово реализуют свои моменты, а в защите умело действуют в опеке. Они сумели забить четыре мяча «Реалу» – и это о многом говорит. Я думаю, тренерский штаб уже начал готовить материалы, чтобы мы могли детально изучить соперника. Но на данный момент мы полностью концентрируемся на своей работе.