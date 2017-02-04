Александр ПАНКОВ: Трансфер Зозули в Райо Вальекано – ошибка его агента

Агент Романа Зозули должен был учесть особенности команды «Райо Вальекано», фанаты которого являются антифашистами. Владимир Кузьменко долгое время живет в Мадриде, поэтому громкий трансферный скандал с его подопечным является в первую очередь виной менеджера игрока.

Такое мнение выразил футбольный агент Александр Панков. При этом он похвалил своего коллегу, что тот принял вину на себя.

«Конечно, я уверен, что это ошибка его агента. И она действительно была. Он долгое время живет в Мадриде. Там не так много команд, и он должен знать нюансы. Вопрос в том, что все происходило так скомкано и быстро. Почему это не делалось за неделю или дней за пять? Чтобы промониторить почву и понять, насколько это будет безболезненно. Все было сделано максимально форсировано, и поэтому так получилось. Но он признал свою ошибку, и я скажу, что это настоящий мужской поступок. Сейчас его задача эту ошибку исправить, воспользоваться всеми ресурсами, чтобы Рома не остался на полгода без футбола», - заявил Панков.

Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» в последний день трансферного окна. Однако сделка провалилась после того как ультрас из провинции Мадрида ополчились на украинца, назвав его фашистом.