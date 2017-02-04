Виктор МОЗЕС: «Челси – как семья»

Виктор Мозес уверен, что «синие» могут завершить важную неделю, добившись правильного результата в матче с принципиальным соперником, когда «синие» встретятся на «Бридже» с «Арсеналом».

Команда Антонио Конте подходит к этому важному лондонскому дерби, имея преимущество в девять очков по отношению к «канонирам», которые сейчас находятся на третьем месте в АПЛ.

Ничья во вторник с «Ливерпулем» стала вторым матчем в этом сезоне, в котором команда поделила с соперником очки, и если подумать, считает Мозес, это, скорее, одно набранное очко, чем два потерянных.

«Это достойный результат для нас, но мы должны были побеждать, — говорит нигериец. — Если бы Диего забил с пенальти, мы бы победили, но это часть игры. Я считаю, мы играли хорошо, но мы идем вперед, теперь это прошлое, и мы сконцентрированы на матче с «Арсеналом»».

«Это еще одна важная встреча, и мы движемся от матча к матчу. Нам важно не витать в облаках, и надеюсь, мы сегодня наберем три очка».

«Челси» — «Арсенал» — это всегда важное противостояние, и статистика «Челси» в матчах с ребятами Арсена Венгера впечатляет. Предыдущие две встречи на «Бридже» завершились победами 2:0, а в сезоне 2013/14 команда показала шикарную атакующую игру и разгромила противника 6:0 в день, когда Венгер проводил свой 1000-й матч на посту тренера команды.

После встречи с этим противником в начале сезона Мозес выходил на поле в стартовом составе каждого матча, и он говорит о том, почему так важна эта встреча с точки зрения «Челси».

«Конечно, у нас есть возможность увеличить отрыв от них, так что это очень важная игра для нас, — говорит он. — «Арсенал» — очень хорошая команда, но мы играем дома, и надеюсь, мы сможем это использовать в свою пользу. Мы на этой неделе уже играли с «Ливерпулем», теперь мы встречаемся с «Арсеналом». У нас впереди еще много сложных матчей. Но мы будем выкладываться на 100%, чтобы постараться победить».

«Соперники проиграли дома «Уотфорду» на неделе и будут отчаянно стараться победить, но мы проиграли им 3:0 на выезде в начале сезона, так что мы хотим компенсировать ущерб. Думаю, встреча будет увлекательной».

Позитивный настрой в Кобхэме выражался и в том, как команда играла: ребята Антонио Конте лишь раз оступились в чемпионате после поражения на «Эмирейтс» в сентябре.

Несколько раз игроки и тренерский штаб ужинали вместе в ресторане, последний раз несколько недель назад. Мозес считает, что такие встречи за пределами игрового поля должны пойти на пользу команде.

«Это очень важно, — говорит он. — Мы как семья. Мы много общаемся, на тренировках всегда отличная атмосфера, мы прекрасно ладим, часто подшучиваем друг над другом. Несколько раз мы ходили вместе ужинать, и это может сплотить команду».

«Мы всегда очень веселимся, когда это делаем, и нам это помогает работать вместе как команде. Ужины были организованы тренером, и ребята считают, что это отличная идея».

На этой неделе клуб попрощался с Браниславом Ивановичем, который перешел в «Зенит» (Санкт-Петербург). О его переходе было объявлено в среду. Мозес желает удачи бывшему товарищу по команде в дальнейшей карьере.

«Он был бесподобен, один из лучших правых защитников в мире, — говорит Мозес. — Он великолепно играл за нас, это легенда клуба. Надо уважать его достижения, и мы желаем ему всего наилучшего в новом клубе. Уверен, «Челси» навсегда останется в его сердце».

Днем позже было объявлено о том, что Фрэнк Лэмпард завершил свою блистательную карьеру.

Мозес, который играл в «Челси» с Лэмпардом, отдает должное достижениям полузащитника.

«Он был одним из лучших игроков в мире, он выиграл тут все, — говорит он. — Он занял второе место среди претендентов на награду «Лучший игрок года» по версии ФИФА несколько лет назад, и все его очень уважают».

«Лично я был счастлив играть с ним, потому что это легенда «Челси». Он отличный парень, очень умный, он знает, что делает. Я хочу пожелать ему удачи в будущем».