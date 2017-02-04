Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виктор МОЗЕС: «Челси – как семья»

Футболист лондонского клуба поделился ожиданиями от встречи с «Арсеналом»

  • 04.02.2017 11:16
  • 96 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси. Виктор Мозес
© ФК Челси. Виктор Мозес

Виктор Мозес уверен, что «синие» могут завершить важную неделю, добившись правильного результата в матче с принципиальным соперником, когда «синие» встретятся на «Бридже» с «Арсеналом».

Команда Антонио Конте подходит к этому важному лондонскому дерби, имея преимущество в девять очков по отношению к «канонирам», которые сейчас находятся на третьем месте в АПЛ.

Ничья во вторник с «Ливерпулем» стала вторым матчем в этом сезоне, в котором команда поделила с соперником очки, и если подумать, считает Мозес, это, скорее, одно набранное очко, чем два потерянных.

«Это достойный результат для нас, но мы должны были побеждать, — говорит нигериец. — Если бы Диего забил с пенальти, мы бы победили, но это часть игры. Я считаю, мы играли хорошо, но мы идем вперед, теперь это прошлое, и мы сконцентрированы на матче с «Арсеналом»».

«Это еще одна важная встреча, и мы движемся от матча к матчу. Нам важно не витать в облаках, и надеюсь, мы сегодня наберем три очка».

«Челси» — «Арсенал» — это всегда важное противостояние, и статистика «Челси» в матчах с ребятами Арсена Венгера впечатляет. Предыдущие две встречи на «Бридже» завершились победами 2:0, а в сезоне 2013/14 команда показала шикарную атакующую игру и разгромила противника 6:0 в день, когда Венгер проводил свой 1000-й матч на посту тренера команды.

После встречи с этим противником в начале сезона Мозес выходил на поле в стартовом составе каждого матча, и он говорит о том, почему так важна эта встреча с точки зрения «Челси».

«Конечно, у нас есть возможность увеличить отрыв от них, так что это очень важная игра для нас, — говорит он. — «Арсенал» — очень хорошая команда, но мы играем дома, и надеюсь, мы сможем это использовать в свою пользу. Мы на этой неделе уже играли с «Ливерпулем», теперь мы встречаемся с «Арсеналом». У нас впереди еще много сложных матчей. Но мы будем выкладываться на 100%, чтобы постараться победить».

«Соперники проиграли дома «Уотфорду» на неделе и будут отчаянно стараться победить, но мы проиграли им 3:0 на выезде в начале сезона, так что мы хотим компенсировать ущерб. Думаю, встреча будет увлекательной».

Позитивный настрой в Кобхэме выражался и в том, как команда играла: ребята Антонио Конте лишь раз оступились в чемпионате после поражения на «Эмирейтс» в сентябре.

Несколько раз игроки и тренерский штаб ужинали вместе в ресторане, последний раз несколько недель назад. Мозес считает, что такие встречи за пределами игрового поля должны пойти на пользу команде. 

«Это очень важно, — говорит он. — Мы как семья. Мы много общаемся, на тренировках всегда отличная атмосфера, мы прекрасно ладим, часто подшучиваем друг над другом. Несколько раз мы ходили вместе ужинать, и это может сплотить команду».

«Мы всегда очень веселимся, когда это делаем, и нам это помогает работать вместе как команде. Ужины были организованы тренером, и ребята считают, что это отличная идея».

На этой неделе клуб попрощался с Браниславом Ивановичем, который перешел в «Зенит» (Санкт-Петербург). О его переходе было объявлено в среду. Мозес желает удачи бывшему товарищу по команде в дальнейшей карьере.

«Он был бесподобен, один из лучших правых защитников в мире, — говорит Мозес. — Он великолепно играл за нас, это легенда клуба. Надо уважать его достижения, и мы желаем ему всего наилучшего в новом клубе. Уверен, «Челси» навсегда останется в его сердце».

Днем позже было объявлено о том, что Фрэнк Лэмпард завершил свою блистательную карьеру.

Мозес, который играл в «Челси» с Лэмпардом, отдает должное достижениям полузащитника.

«Он был одним из лучших игроков в мире, он выиграл тут все, — говорит он. — Он занял второе место среди претендентов на награду «Лучший игрок года» по версии ФИФА несколько лет назад, и все его очень уважают».

«Лично я был счастлив играть с ним, потому что это легенда «Челси». Он отличный парень, очень умный, он знает, что делает. Я хочу пожелать ему удачи в будущем».

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.