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Олимпик готовится к поединку с Работничками

Донецкий клуб в субботу ждет первый спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции

  • 04.02.2017 11:09
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

В субботу утром, 4 февраля, «Олимпик» провел легкую тренировку накануне вечернего контрольного матча с македонским клубом «Работнички». Утреннее занятие было непродолжительным – всего 45 минут. Футболисты поработали над техникой, быстротой ног, а закончили тренировку игрой в футбол на ограниченном пространстве.

Ребята пребывают в отличном настроении накануне первого спарринга в Турции и ждут его с нетерпением. Начало матча с «Работничками» – в 14:00 по Киеву.

Источник — ФК Олимпик

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