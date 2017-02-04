Олимпик готовится к поединку с Работничками

В субботу утром, 4 февраля, «Олимпик» провел легкую тренировку накануне вечернего контрольного матча с македонским клубом «Работнички». Утреннее занятие было непродолжительным – всего 45 минут. Футболисты поработали над техникой, быстротой ног, а закончили тренировку игрой в футбол на ограниченном пространстве.
Ребята пребывают в отличном настроении накануне первого спарринга в Турции и ждут его с нетерпением. Начало матча с «Работничками» – в 14:00 по Киеву.
Источник — ФК Олимпик
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