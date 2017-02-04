Александар ПАНТИЧ: «Переход в Динамо – шаг вперед в моей карьере»

Сербский защитник Александар Пантич, недавно подписавший контракт с «Динамо», прокомментировал свой переход в киевский клуб.
«Это шаг вперед в моей карьере. Динамо – клуб с большими амбициями. Мы быстро пришли к соглашению. Меня ждут тренировки на сборе в Испании, а контрольные матчи помогут лучше подготовиться ко второй части сезона», – отметил Пантич.
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