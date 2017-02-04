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Александар ПАНТИЧ: «Переход в Динамо – шаг вперед в моей карьере»

Новичок киевского клуба поделился впечатлениями о своем трансфере

  • 04.02.2017 10:40
  • 650 просмотров
  • 1 комментария
Метки
mozzartsport.com. Александар Пантич
© mozzartsport.com. Александар Пантич

Сербский защитник Александар Пантич, недавно подписавший контракт с «Динамо», прокомментировал свой переход в киевский клуб.

«Это шаг вперед в моей карьере. Динамо – клуб с большими амбициями. Мы быстро пришли к соглашению. Меня ждут тренировки на сборе в Испании, а контрольные матчи помогут лучше подготовиться ко второй части сезона», – отметил Пантич.

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Комментарии
    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 04.02.2017 11:44
    0
    Для тебя дажэ два вперёд!!!А для Динамо????сколько назад???!!!
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