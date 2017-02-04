Александар ПАНТИЧ: «Переход в Динамо – шаг вперед в моей карьере»

На соревнованиях цели немного иные - нужно рельеф показать.

Кому ты объясняешь ? вате тупоголовой.. не трать время на таких.

И нехер мне сейчас про европу задвигать !!!!! Не будет её не будет!!!! Не верю!!!

Рома красава!!!!! жизненые позиции на первом месте. уважаю как человека. С Правдой всегда тяжело ...

Уродец, залезь в ту дыру из которой вылез!!!!!!! Вы уроды уже наголосовали :Каурс долараВойна Пл...

К сожалению в политике еще больше конкуренция из таких вот нагловатых сосулей. Там пробиться в со...