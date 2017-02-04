Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Киевское Динамо просматривает наших игроков»

Искать счастья на чужбине несколько месяцев назад отправился Вячеслав Грозный. Все из-за невостребованности в родной Украине. За рубежом специалист был почти нарасхват. В конце концов выбрал флагмана грузинского футбола - «Динамо» из Тбилиси. Грозный рассказал, чего хочет достичь с новой командой и какими словами вспоминает время работы в «Говерле».

- 1-го июля закончился контракт, потом у меня были предложения, за которые я благодарен всем. Не было утечки информации ни из одного клуба, кроме «Легии». Я должен был принимать варшавскую «Легию» и играть с ней в Лиге чемпионов. Должны уже были ехать на матчи со «Спортингом», «Боруссией» Дортмунд» и «Реалом». Если честно, было предложение и от сильной команды. Но я пообещал его не афишировать. Я дал слово, я не имею права. Меня люди попросили, чтобы я не говорил. Потому что этот вариант еще может быть реальным.

Я до последнего надеялся, что «Говерла» получит лицензию, если честно. Я не собирался ее бросать. Мне было комфортно работать в этом регионе. Мне никто не мешал работать. 5 игроков, или, скорее, люди, которые были с ними, сделали невозможным получение лицензии «Говерлой». Это два иностранца - Мариуш Николае (и те люди, которые за ним стояли) и Армони Иканде. Это иностранцы. Украинцев я не буду называть по этическим соображениям.

По поводу карьеры, то у меня было несколько предложений. Мне позвонил президент тбилисского «Динамо» Роман Пипия, который был президентом саратовского «Сокола». Он меня знает по московскому «Спартаку». Мы договорились, что мы заключаем контракт до 31-го декабря 2016 года. Он попросил меня, чтобы я за два месяца провел аудит молодых талантливых игроков из академии, работал с ними, с первой командой. Мы пробовали изменить отношение к футболу игроков с грузинской ментальностью. Они неплохо работают с мячом, достаточно техничные, интеллигентные, культурные. Но лучший футболист мира владеет мячом не более трех минут.

Я не буду работать только с молодыми игроками, потому что это «Динамо» Тбилиси. В составе должно быть 5-6 игроков, которые старше 20-и лет.

Мы имеем достаточно серьезные контакты с руководством киевского «Динамо». Они просматривают наших игроков. Возможно, некоторые из киевского «Динамо» появятся у нас. Из «Шахтера» мы также с удовольствием возьмем. Даст «Шахтер» - возьмем. Я хочу Тараса Качарабу взять, я не скрываю. Наверное, это пошло бы на пользу Тарасу и «Шахтеру».

Я хотел бы, чтобы в Украине восстановился мир и покой - в том числе, и в футболе. Хочу, чтобы мы вернулись к тому футболу, который был раньше, чтобы были полные стадионы. Как в Англии... Я уверен, что это будет.