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Антонио КОНТЕ: «Лэмпард – великий игрок и легенда Челси»

Главный тренер «синих» прокомментировал решение футболиста о завершении игровой карьеры

  • 04.02.2017 10:29
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ФК Челси. Фрэнк Лэмпард
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

Выступая впервые с того момента, как Фрэнк Лэмпард завершил карьеру, Антонио Конте отдал должное лучшему бомбардиру в клубной истории.

Лэмпард объявил о завершении карьеры длиной в 21 год, большую часть которой он провел на SW6. За это время он выиграл все крупные трофеи и обошел Бобби Тэмблинга по числу забитых мячей за «Челси».

«Очень печально, когда такой великий игрок, как Лэмпард, завершает карьеру», — говорит Конте.

«Вы теряете потрясающего игрока. Весь футбольный мир немного разочарован, когда такое происходит».

«Фрэнк Лэмпард — легенда этого клуба. Он играл тут 13 лет, много чего выиграл с командой, он провел более 100 матчей за сборную».

«Я очень уважаю его достижения как игрока и, более того, как человека. Я не очень хорошо его знаю, но слышал о нем много хорошего».

Конте виделся с Лэмпардом в Кобхэме, но не дал совет бывшему полузащитнику в отношении карьеры.

«Вчера мы виделись, поздоровались, я был на пробежке, чтобы держать себя в форме, и он тоже там был».

«Я не знаю, что он думает. Когда завершаешь карьеру, надо взять тайм-аут, сделать перерыв и принять оптимальное решение».

«Мы должны уважать его решение. Каждый футболист знает, когда пора завершать карьеру».

Источник — ФК Челси

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