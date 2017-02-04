Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украинцы Белый и Будковский подписали контракты с Анжи

В ближайшее время игроки будут защищать цвета махачкалинского клуба

  • 04.02.2017 10:16
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Анжи
© ФК Анжи

Украинский полузащитник Максим Белый и украинский нападающий Филипп Будковский поставили подписи в контрактах с ФК «Анжи».

Белый будет выступать в махачкалинской команде до конца сезона 2017/2018. Футболист ранее играл за донецкие команды «Шахтер-2» и «Шахтер-3», «Сталь» Альчевск и «Заря» Луганск, а также в хорватском «Хайдуке». Будучи футболистом юношеской сборной Украины стал чемпионом Европы 2009 года среди юношей до 19 лет.

Будковский остаётся в Махачкале, где он провел первую часть сезона. «Анжи» и «Шахтер» договорились о дальнейшей аренде форварда. Филипп подписал соглашение с махачкалинским клубом до окончания текущего сезона.

Источник — ФК Анжи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.