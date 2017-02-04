Украинцы Белый и Будковский подписали контракты с Анжи

Украинский полузащитник Максим Белый и украинский нападающий Филипп Будковский поставили подписи в контрактах с ФК «Анжи».
Белый будет выступать в махачкалинской команде до конца сезона 2017/2018. Футболист ранее играл за донецкие команды «Шахтер-2» и «Шахтер-3», «Сталь» Альчевск и «Заря» Луганск, а также в хорватском «Хайдуке». Будучи футболистом юношеской сборной Украины стал чемпионом Европы 2009 года среди юношей до 19 лет.
Будковский остаётся в Махачкале, где он провел первую часть сезона. «Анжи» и «Шахтер» договорились о дальнейшей аренде форварда. Филипп подписал соглашение с махачкалинским клубом до окончания текущего сезона.
Источник — ФК Анжи
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