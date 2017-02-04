Роман ЗОЗУЛЯ: «Я ни ногой в команду с пророссийскими болельщиками»

31 января «Бетис» Романа Зозули объявил об аренде игрока в «Райо Вальекано». Однако трансфер оказался под угрозой из-за радикально настроенных ультрас мадридского клуба. Они решили, что Зозуля фашист из-за того, что игрок помогает украинской армии. Игрок объяснил ситуацию и поблагодарил болельщиков за поддержку.

- «Райо» предложил Вам вернуться. Вы взяли таймаут на размышление или уже приняли решение?

- Не совсем «Райо» предложил… Вчера было совещание Федерации футбола Испании, ассоциации футболистов Испании и руководства «Райо Вальекано». В принципе, они мне дали ясно понять, что у меня есть два варианта. Первый: играть за «Райо» и предоставят охрану мне и моей семье. И я спросил: как вы видите, что я буду вести свою дочку в садик с охраной, я уеду, и как дочка будет в садике? Они мне отвечают, что мы и дочке дадим охрану в садике. Второй вариант: возвращаться в «Бетис» и просто тренироваться. Остальные варианты могут решить ФИФА или УЕФА.

Я спросил: как они видят, что мне надо играть в футбол, а со мной охрана… Мне надо думать о безопасности своей семьи. Они говорят, что, если что-то случится, тогда поедешь в «Бетис», попробуй недельку-две.

Говорю – вы предлагаете мне, чтобы я поставил под угрозу безопасность своей семьи? Ну, других вариантов нет. Думай. Такой был разговор. Я сказал, что до понедельника подумаю и отвечу. Но здесь ответ очевиден и ясен.

Было руководство «Райо», и, как я видел по их выражению, они также боятся и не хотят, чтобы я вернулся. Они просто этого сказать не могут. Потому что может быть все против них.

- Как Вы думаете, это может быть спланированная акция?

- Честно… Смотрите, какая была ситуация. Я приехал на базу «Райо Вальекано», у ребят была открытая тренировка. Здесь в Испании на открытых тренировках всегда присутствуют болельщики, фанаты могут приходить. Стояла группа людей, я вышел, «здравствуйте» сказал и пошел в офис. Услышал мне в спину плохие слова, оскорбления. Я сначала не понял, не знал, что так могут встречать в команде нового футболиста.

У своего представителя спрашиваю, мол, что они говорят. Он говорит: все, пошли, ничего. Захожу в офис, к двери подбегают два фаната и начинают мне жестами показывать, что я здесь не буду. Я хотел поговорить с ними, но дверь заперлась, показал им, чтобы они вошли, и мы поговорили. Представители «Райо» говорят – пошли, все хорошо. Говорю, как все хорошо, если я приехал две минуты назад, меня тут оскорбляют фанаты. Невозможно, чтобы новый футболист пришел, а его оскорбляли. Что случилось? Я не мог понять из-за чего. Говорю, можно я выйду? Ответ – нет, нельзя. Я сидел в кабинете час, сказали, что приведут главных фанатов, и ты с ними переговоришь. Потом за мной зашли и сказали, что ты через черный вход выходишь и уезжаешь. Они с тобой разговаривать не хотят. Как оказалось, на улице были у них разборки, даже полиция приехала. Суть в том, что они говорили, что я фашист, потому что я помогаю своей армии. А они помогают Донбассу. И они сказали, что есть достаточно информации с другой стороны, что он фашист. Потому что он спонсирует армию. А мы против фашизма.

Я уехал и сидел долго, как это сказать, в чебуречной (смеется), прятался в Мадриде, чтобы никто не видел. Потом приехал президент «Райо», долго извинялся. И меня вызвали на совещание всех органов, которые дали мне два варианта, и в понедельник мне надо им ответить.

- Юристы говорят, что выход есть… Что говорят вам, есть надежда?

- Мне дали сразу понять, что это решает ФИФА и УЕФА. «Райо» может дать мне только охрану. Понимаете, тут не то, чтобы задели меня, задели нашу страну. Вот это обидно.

- Вам сообщали, будет ли клуб обращаться в УЕФА и ФИФА?

- Честно, этого не знаю. В эти дни был в переездах Мадрид – Севилья. Еще не разговаривал ни с президентом, ни с генеральным директором. Даже не знаю, как это все будет происходить.

- Но Вы бы могли играть с такими ультрас?

- Я не боюсь ультрас или еще кого-то. Просто каждый день переживать за свою семью. Я люблю футбол, это моя жизнь. Но если выбирать между футболом и семьей. Семья – это главное. Как мне говорили вчера: не бери семью, пусть где-то там остается. Говорю, хорошо, ребята, я свое семью не возьму, хотя я считаю, что семья должна быть рядом, чтобы было комфортно. Окей, не возьму, но вы хотите, чтобы мне дочка звонила вечером и плакала, мол, папа ты дома, ты вернулся все хорошо? И чтобы это пять месяцев продолжалось? Да о каком футболе может быть речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о чем-то нефутбольном? Или играть и думать о чем-то… То, что там свистят – пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и, как я понял, они пророссийские… В такую команду с такими пророссийскими болельщиками я ни ногой.

- Болельщики в Украине следят за ситуацией и поддерживают Вас. Что хотите им сказать?

- В первую очередь, хочу сказать огромное спасибо за такую поддержку. Мы все защищаем нашу честь, честь страны. Здесь не только поддержка Зозули, это поддержка, можно сказать, Украины. Потому что это скандал масштабный, не футбольный какой-то, а больше политический.

Огромное спасибо, и я не сдамся! Я как помогал своей армии, так и буду. И меня никто не остановит. Еще раз огромное спасибо! Когда мы вместе – мы сила.