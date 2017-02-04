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Сталь запланировала еще три спарринга в Турции

Украинский клуб проведет товарищеские матчи с «Вождовацем», «Актобе» и «Пахтакором»

  • 04.02.2017 09:49
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ФК Сталь
© ФК Сталь

Определились еще три соперника «Стали» на сборах в Турции. 8 февраля каменчане сыграют против сербского «Вождоваца». Поединок начнется в 16:30.

13 февраля украинская команда проведет два спарринга. В 10:00 «сталеварам» будет противостоять «Актобе» из Казахстана, а в 16:30 - узбекский «Пахтакор». Время начала матчей указано киевское.     

На 17 февраля запланированы два заключительных контрольных поединка с участием каменчан. О соперниках и времени начала данных матчей будет сообщено позже.

Источник — ФК Сталь Каменское

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