Сталь запланировала еще три спарринга в Турции

Определились еще три соперника «Стали» на сборах в Турции. 8 февраля каменчане сыграют против сербского «Вождоваца». Поединок начнется в 16:30.
13 февраля украинская команда проведет два спарринга. В 10:00 «сталеварам» будет противостоять «Актобе» из Казахстана, а в 16:30 - узбекский «Пахтакор». Время начала матчей указано киевское.
На 17 февраля запланированы два заключительных контрольных поединка с участием каменчан. О соперниках и времени начала данных матчей будет сообщено позже.
Источник — ФК Сталь Каменское
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