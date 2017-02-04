Динамо отправилось на второй сбор

Рано утром субботы, 4 февраля, делегация киевского «Динамо» чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» отправилась в Испанию на второй тренировочный сбор.
Путь из Киева до Испании преодолеют не все игроки, некоторые, среди них и новичок команды Александар Пантич, присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Марбелье. Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров рассчитывает на втором сборе на следующих исполнителей:
Вратари: Рудько, Коваль, Бущан
Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко
Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев
Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий
После приезда в Марбелью делегация «Динамо» остановится в хорошо известном за последние годы пребывания на побережье Коста-дель-Соль отеле «Gran Melia Don Pepe», расположенном в центре города. Немного отдохнув после пятичасового перелета, игроков ожидает первая тренировка в Marbella Football Center.
Источник — ФК Динамо Киев
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Смысл что ты тут дрыстанул??
А вот остальное Ребрухе неподвластно.
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