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Динамо отправилось на второй сбор

Сергей Ребров в Испании рассчитывает на 27 футболистов

  • 04.02.2017 09:39
  • 942 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Рано утром субботы, 4 февраля, делегация киевского «Динамо» чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» отправилась в Испанию на второй тренировочный сбор.

Путь из Киева до Испании преодолеют не все игроки, некоторые, среди них и новичок команды Александар Пантич, присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Марбелье. Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров рассчитывает на втором сборе на следующих исполнителей:

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий

После приезда в Марбелью делегация «Динамо» остановится в хорошо известном за последние годы пребывания на побережье Коста-дель-Соль отеле «Gran Melia Don Pepe», расположенном в центре города. Немного отдохнув после пятичасового перелета, игроков ожидает первая тренировка в Marbella Football Center.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    ivangroznii
      ivangroznii, 04.02.2017 10:18
    -1
    А смысл?
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    football877
      football877, 04.02.2017 10:20
    0
    ivangroznii, 04.02.2017 10:18
    А смысл?

    Смысл что ты тут дрыстанул??
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    rubey
    online
      rubey, 04.02.2017 10:31
    0
    ivangroznii, 04.02.2017 10:18
    А смысл?
    Физику они наберут - это и ежу ясно,
    А вот остальное Ребрухе неподвластно.
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