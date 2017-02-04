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Карпаты сыграют с чемпионом Грузии

Товарищеский матч против клуба «Самтредиа» состоится в понедельник 6-го февраля

  • 04.02.2017 09:27
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

У понеділок, 6 лютого, львівські «Карпати» проведуть перший спаринг на других зборах в Туреччині. Суперником «левів» стане чинний чемпіон Грузії – «Самтредія». Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Решта спарингів наразі залишаються без змін. Нагадаємо, попередньо заплановано, що 8 лютого «зелено-білі» зіграють два матчі проти солігорського «Шахтаря».

Одразу три матчі на «левів» чекатимуть 11 лютого. Суперниками стануть два склади мінського «Динамо», а також «Раднік» з Боснії та Герцеговини. Один з цих спарингів проведе молодіжна команда «Карпат», два – основна.

Черговий матчдей запланований на 14 лютого. Цього дня підопічні Олега Дулуба зіграють два завершальні спаринги проти команд з Данії. Спершу «леви» поміряються силами із «Вейле», а потім із «Фремад Амагер».

Источник — ФК Карпаты

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